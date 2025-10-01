À l'occasion du Prime Day d'automne qui débutera le 7 octobre, la marque spécialisée en sécurité Reolink lance ses promotions en avance, offrant jusqu'à 40% de réduction sur une sélection de caméras et de systèmes de surveillance.



Ces offres sont disponibles dès maintenant et jusqu'au 8 octobre sur le site officiel de Reolink et sur Amazon.

Voici un aperçu des produits phares en promotion :

Elite Floodlight WiFi

Cette caméra 4K se distingue par son champ de vision ultra-large de 180° et ses puissants projecteurs intégrés pour une vision nocturne en couleur. Elle intègre également une recherche vidéo intelligente pour retrouver facilement des enregistrements spécifiques.



La Elite Floodlight WiFi est en ce moment à -20% sur Amazon et Reolink, soit 183,99 €.

Argus PT Ultra avec panneau solaire

Modèle sans fil et motorisé, cette caméra 4K offre une couverture complète à 360° grâce à sa rotation horizontale et verticale. Livrée avec un panneau solaire, elle bénéficie d'une alimentation continue et écologique.

L'Argus PT Ultra avec panneau solaire est proposée à -24% sur Amazon et Reolink, soit 113,99 €.

E1 Zoom

Idéale pour l'intérieur, cette caméra 4K motorisée (PTZ) dispose d'un zoom optique 3x pour capturer les moindres détails. En plus de la détection de personnes et d'animaux, elle est capable d'envoyer des alertes en cas de pleurs de bébé.

L'E1 Zoom est en promotion à -30% sur Amazon et Reolink, soit 69,99 €.

TrackMix PoE

Équipée d'un double objectif, cette caméra 4K offre simultanément une vue large et une vue rapprochée. Elle peut suivre automatiquement une cible (personne, véhicule) dans les deux angles de vue pour ne rien manquer. Sa technologie PoE permet de l'alimenter et de transférer les données via un unique câble Ethernet.



La TrackMix PoE est disponible à -30% sur Amazon et Reolink, soit 139,99 €.