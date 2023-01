La mémoire SO-DIMM est présente dans les ordinateurs portables depuis des dizaines d'années et arrive aux limites de ses possibilités avec la mémoire DDR5 / 6400.

Pour assurer la suite, une nouvelle conception de la mémoire RAM des PC portables est nécessaire et le groupe DELL a proposé en 2022 un nouveau format baptisé CAMM (Compression Attached Memory Module) qui doit permettre de continuer à accroître les capacités de la RAM sur laptop et station de travail.

Le JEDEC en a repris les grandes lignes en tant que successeur potentiel du SO-DIMM et le format a déjà été plutôt bien accueilli, permettant de dégager une spécification 0.5 en attendant de la finaliser d'ici la fin de l'année, ce qui permettrait de voir les premières machines équipées dès 2024.

Dépasser les limitations du SO-DIMM

Les modules CAMM permettront de continuer à proposer des mémoires DDR5 et LPDDR5 plus rapides dans les ordinateurs portables et préparent la voie à la future DDR6 et sa variante LPDDR6 dont on commence à entendre parler et qui sera lancée d'ici quelques années.

La nouvelle mémoire offrira une densité améliorée et jouer sa différence sur le terrain de vitesses de transfert plus élevées mais les fabricants devront modifier les cartes mère et les emplacements mémoire pour en tirer parti.

La solution de DELL pérennisée en standard

Les modules CAMM, tels que conçus par DELL (cela pourrait changer dans le design final) sont plus fins que des modules SO-DIMM et sont reliés à la carte mère par un connecteur spécifique. Ils disposent en outre de leur propre module de gestion d'énergie PMIC, comme pour la DDR5.

Si DELL a déjà introduit des modules CAMM dans l'un de ses PC portables, le site PCWorld indique que l'objectif n'est pas d'en faire une solution propriétaire et au contraire de proposer sa diffusion au plus grand nombre.

Voir cette technologie se transformer en standard sera donc tout aussi intéressant pour la firme, comme un échange de bons procédés pour faire progresser l'industrie tout en récupérant des royalties sur le design et l'implémentation.