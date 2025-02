La situation est on ne peut plus étrange : depuis la semaine passée, l'application myCANAL n'est plus supportée sur les téléviseurs Samsung de 2017. Une mauvaise nouvelle pour les utilisateurs, que le groupe tente de compenser avec une autre annonce.

En effet, Canal + et Samsung auraient trouvé un terrain d'entente pour porter son application myCANAL sur les téléviseurs de la marque de la gamme 2024. L'application proposerait le contrôle du direct, un mode expert, le Start-Over, gestion du profil ainsi que l'accès à CANAL VOD.

Malheureusement, l'annonce de CANAL a été retirée du réseau X ce 3 février dernier, laissant planer l'idée que la communication était un peu hâtive. Reste que les espoirs de voir arriver l'application sur les nouveaux téléviseurs avec l'ensemble des fonctionnalités évoquées.