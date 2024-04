Canal + fait partie des chaînes françaises les plus populaires du pays. Même s’il faut un abonnement payant pour pouvoir profiter de tous les programmes, elle reste une chaîne de télévision très appréciée des Français. Et notamment pour la qualité des émissions et des films qui y sont diffusés sans oublier le sport. Certains utilisateurs privilégient d’ailleurs sa plateforme de streaming, MyCanal, pour regarder leurs programmes préférés depuis leur smartphone, ordinateur ou même tablette.

Mais si la plateforme fonctionne à merveille sur le territoire français, cela peut être rapidement mission impossible quand on est à l’étranger. La plateforme applique des restrictions de géolocalisation qui ne permettent pas aux utilisateurs d’accéder au contenu de MyCanal facilement. Heureusement, en utilisant un fournisseur VPN pour Canal+, vous pouvez continuer de profiter de la plateforme, même en étant à l’autre bout du monde.

Quel fournisseur VPN privilégier pour MyCanal ?

1. NordVPN

Le fournisseur NordVPN est considéré comme un véritable leader sur le marché de la cybersécurité. Si vous êtes soucieux de votre sécurité sur le web, mais que vous ne voulez pas lésiner sur les performances de connexion, il sera l’outil idéal en étant à l’étranger.

Le fournisseur possède plus de 6300 serveurs sécurisés, couvre près d’une centaine de pays, dont la France. Vous pourrez donc facilement trouver un serveur RAM-Only en France et accéder au contenu de votre choix en illimité. NordVPN débloque tout ce que vous souhaitez en détournant toutes les géo-restrictions, sans mettre à mal vos données personnelles. Un atout non négligeable aujourd’hui, surtout lorsque l’on voyage à l’étranger.

2. Surfshark VPN

Surfshark VPN est aussi un très bon fournisseur VPN pour Canal+. Il tient sa réputation surtout de ses vitesses de connexion impressionnantes. Il possède en effet plus de 3200 serveurs sécurisés, tous possèdent un port allant jusqu’à 10 gigabits. Vous n’aurez donc pas de problème pour accéder à la plateforme de streaming MyCanal, même en étant à l’étranger.

Notez d’ailleurs que Surfshark VPN est très souvent comparé à NordVPN. Et pour cause, les deux appartiennent désormais au même groupe Tech, Nord Security. Leur objectif est simple : assurer un Internet toujours plus sécurisé et confidentiel pour les utilisateurs. Un pari rondement mené depuis leur fusion en 2022.

Comment débloquer la plateforme MyCanal à l’étranger ?

Vous avez prévu de partir à l’étranger pour les vacances ou le travail ? Pas de panique ! Il est toujours possible de suivre vos programmes préférés sur MyCanal, même en étant dans un autre pays. Voici toutes les étapes à suivre :

Choisissez un fournisseur VPN de qualité et réputé en France. Ils sont nombreux à pouvoir contourner les restrictions de géolocalisation, tout en protégeant vos données personnelles. Installez l’application VPN sur l’appareil que vous souhaitez. Ils sont généralement compatibles avec les smartphones Android, iOS, mais aussi les ordinateurs et tablettes Windows, Linux et macOS. Sélectionnez un serveur en France pour cacher à MyCanal votre véritable localisation de connexion. Le VPN masque votre adresse IP pour en proposer une qui est française. Connectez-vous à votre compte MyCanal et profitez de tout le contenu que vous souhaitez en étant à l’étranger !

Comment regarder Canal + sur un ordinateur ?

La meilleure façon de regarder Canal + sur un ordinateur est de télécharger la plateforme de streaming MyCanal. Cette dernière regroupe tous les programmes télévisés habituellement diffusés sur Canal Plus. On y retrouve notamment des films et séries phares comme Mandalorian, Le Flambeau ou encore les Revenants. Mais si vous êtes adepte des événements sportifs, MyCanal diffuse la Formule 1, le Rugby Club, la Moto GP et même en football la Champions League.

Pour regarder Canal + sur un ordinateur, rien de plus simple, deux options sont possibles :

Connectez-vous sur le site de Canal+ après avoir installé votre VPN et sélectionnez un serveur français ; Téléchargez l’application MyCanal directement sur votre ordinateur depuis l’App Store ou Microsoft Store. Toujours après avoir installé votre VPN et choisi un serveur français. Il suffira ensuite de rentrer vos identifiants sur l’application.

Sachez que le fonctionnement est le même pour les smartphones Android et iOS, mais aussi pour les tablettes.