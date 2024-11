À l'occasion du 40e anniversaire de Canal+, The Walt Disney Company lui a réservé un drôle de cadeau. Le dernier partenariat stratégique liant les deux groupes ne sera pas renouvelé. Il avait été annoncé fin 2019.

" À partir du 1er janvier 2025, les clients de Canal+ ne pourront plus regarder nos nouveaux films, ni accéder à Disney+ ni à nos chaînes de télévision via leur abonnement. " Disney souligne que l'ensemble de ses productions (films, séries, documentaires) " resteront accessibles à tous directement sur Disney+. "

Pour Canal+, l'accord de distribution enrichi du service de streaming Disney+ comprenait également la distribution de chaînes et services du groupe Disney (Disney Channel, Disney Junior, National Geographic, National Geographic Wild, Voyage et Fox Play), ainsi que la première fenêtre de diffusion pour les films Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, 20th Century Fox, Blue Sky et Fox Searchlight.

Alors que Disney+ a revu ses prix à la hausse

Concernant Disney+ inclus dans des offres Canal+, il y avait déjà eu une forme de rétrogradation au cours de l'été avec un passage à Disney+ Standard avec pub. La question a ensuite été rapidement posée à propos d'une disparition pure et simple de Disney+ via Canal+… sauf nouvel accord.

Une autre conséquence pour Canal+ est donc la fin d'une première fenêtre de diffusion. Les abonnés Canal+ ne bénéficieront plus des nouveaux films Disney dans un délai de 6 mois après une sortie dans les salles de cinéma. En vertu de la chronologie des médias, ce sera une attente de 17 mois pour un accès sur Disney+.

Rappelons en outre que les forfaits Disney+ connaissent actuellement une inflation tarifaire, même si elle épargne le forfait Standard avec pub à 5,99 € par mois. Le forfait Standard passe de 8,99 € à 9,99 € par mois, tandis que le forfait Premium de Disney+ (4K HDR, audio Dolby Atmos et quatre écrans à la fois) passe de 11,99 € à 13,99 € par mois.

Pas si grave pour un responsable de Canal+

Interrogé sur franceinfo, Gérald-Brice Viret, le directeur général de Canal+ France, relativise le départ de Disney et notamment les conséquences sur le positionnement d'agrégateur de Canal+. " C'est une consommation assez marginale par nos abonnés. Ils préfèrent par exemple Max, Paramount+, Netflix, Apple TV ou Ciné+ OCS. "

" Nous étions ensemble depuis près de 30 ans. […] Cela s'arrête le 31 décembre. On est pas à l'abri de se retrouver un jour. "