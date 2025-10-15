Écran noir. C'est le message frustrant auquel de nombreux abonnés Canal+ et myCANAL ont été confrontés dans l'après-midi du mardi 14 octobre 2025. Une panne d'envergure nationale a paralysé l'accès aux chaînes en direct et aux services de replay, suscitant une vague de réactions sur les réseaux sociaux avant d'être résolue en début de soirée. Heureusement, le service a été rétabli peu après 18 heures.

Quelle a été l'étendue de la panne ?

L'incident, qui a débuté aux alentours de 16h30, a touché l'ensemble de la France métropolitaine, comme en témoignent les centaines de signalements qui ont rapidement afflué sur le site spécialisé DownDetector. La situation était d'autant plus confuse que la panne n'était pas totale : certains utilisateurs pouvaient accéder aux services normalement, tandis que d'autres, parfois au même endroit, se heurtaient à un message d'erreur ou un écran noir.

Le problème impactait de multiples plateformes, de l'application myCANAL sur smartphones et téléviseurs connectés à la version web, en passant par les décodeurs.

Comment Canal+ a-t-il réagi face à l'incident ?

Face à la multiplication des témoignages sur les réseaux sociaux, Canal+ a rapidement communiqué via ses canaux officiels, notamment le compte X (anciennement Twitter) @InfoAbonneCanal. Le groupe a confirmé rencontrer des difficultés sur ses serveurs, précisant que ses équipes étaient "mobilisées pour résoudre cette anomalie dans les plus brefs délais". La chaîne a également présenté ses excuses pour la gêne occasionnée, sans toutefois donner de détails sur l'origine technique de l'incident.

? [Incident] Nous vous informons que l'incident est en cours de résolution. N'hésitez pas à redémarrer votre équipement pour retrouver l'accès à vos programmes.

Nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée. — INFO ABONNE CANAL+ (@InfoAbonneCanal) October 14, 2025

Le service est-il revenu à la normale ?

Oui, l'incident a été relativement bref. Vers 18h20, soit environ une heure et trente minutes après les premiers signalements massifs, les services ont commencé à être de nouveau accessibles pour la grande majorité des abonnés. Cet événement rappelle la fragilité des services de streaming et l'impact immédiat que peut avoir un problème serveur sur l'expérience de millions d'utilisateurs simultanément, transformant une soirée télé en attente frustrante.

Foire Aux Questions (FAQ)

Tous les abonnés ont-ils été concernés par la panne ?

Non, la panne semblait être partielle et quelque peu aléatoire. De nombreux témoignages indiquent que certains utilisateurs n'ont rencontré aucun problème, tandis que d'autres étaient complètement bloqués, parfois même au sein d'un même foyer ou sur des appareils différents.

Comment puis-je être informé lors d'une prochaine panne ?

La méthode la plus fiable est de suivre les comptes officiels de Canal+ sur les réseaux sociaux, en particulier le compte "InfoAbonneCanal" sur X (Twitter), qui est très réactif lors d'incidents. Les sites tiers comme DownDetector sont également d'excellents indicateurs pour voir si vous êtes le seul à rencontrer un problème.

Puis-je espérer un dédommagement après cette panne ?

Pour un incident d'une durée aussi limitée (environ 1h30), il est très peu probable qu'un dédommagement soit proposé automatiquement par Canal+. Les politiques commerciales prévoient généralement des gestes pour des pannes beaucoup plus longues et impactantes.