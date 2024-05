De l'agrégation pour faciliter la vie des utilisateurs et une compatibilité avec tous les écrans connectés. C'est ainsi que le groupe Canal+ introduit sa nouvelle offre de streaming TV au sein d'une même application.

Baptisée TV+, l'offre sans engagement est au tarif de 2 € par mois. Elle comprend plus de 80 chaînes en direct et en replay, dont toutes les chaînes de la TNT et des chaînes thématiques qui couvrent divers genres.

RTL9, Comédie+, Olympia TV, Planète+ Aventure, MTV, Mangas, TV5 Monde, Euronews, France 24, BBC News et CNBC sont par exemple au programme. TV+ agrège également des chaînes dites digitales comme Clique TV, Comedy Club, Les Nouveaux Explorateurs.

Un truc en plus pour TV+

Afin d'étoffer l'offre TV+, Canal+ ajoute l'accès à une sélection de ses contenus premium. Pour le lancement, il s'agit de la première saison des séries Baron Noir et Tokyo Vice, le documentaire Intérieur Sport sur Kylian Mbappé.

" Chaque mois, l'offre sera enrichie avec des programmes qui font l'événement sur Canal+, à commencer par Boys Boys Boys, le dernier spectacle de Florence Foresti, suivi demain par des rencontres sportives, des séries, des documentaires exclusifs Canal+, d'autres spectacles et bien plus encore ", écrit Canal+.

Rester dans une seule application

Depuis l'application Canal+, TV+ autorise le retour en arrière pendant la diffusion d'un programme en direct, le téléchargement de contenus, la création de listes de lecture ou encore la possibilité de regarder quatre programmes en même temps (multi-live).

Une partie éditoriale inclut un guide des programmes, des recommandations personnalisées, une sélection des films et des séries du moment.

Il est possible d'associer un compte TV+ avec cinq appareils. L'offre est pour un utilisateur simultané. L'ajout d'un utilisateur supplémentaire est facturé 2 € par mois.