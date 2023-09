Si vous ne connaissez pas King, vous connaissez très certainement pourtant certains de ses titres. L'éditeur s'est spécialisé dans les jeux sur mobile et est devenu, en quelques années, un des éditeurs les plus puissants sur le secteur.

C'est à King que l'on doit les jeux Candy Crush Saga, Candy Crush Soda, Farm Heroes Saga et bien d'autres... Le plus populaire restant à ce jour Candy Crush, initialement lancé comme un jeu sur le réseau social Facebook avant d'être porté sur mobile pour toucher davantage de supports.

Un jeu qui rapporte gros

Le titre est d'une simplicité déconcertante : il suffit d'aligner des séries d'éléments prenant la forme de sucreries pour créer des lignes et atteindre des objectifs en un nombre de coups définis. Des bonus peuvent être lancés par le joueur pour l'aider dans les différents tableaux... Et ce sont justement ces bonus qui peuvent être achetés avec de l'argent réel, le reste du jeu étant entièrement gratuit.

Un jeu qui se présente comme une véritable poule aux oeufs d'or puisque depuis son lancement en 2012, il aurait généré plus de 20 milliards de dollars de revenus. Le titre s'est installé au top des marchés applicatifs américains pendant 6 années, et les titres de la licence ont été téléchargés plus de 5 milliards de fois à travers le monde.

On apprend que les joueurs de la saga auraient terminé plus de 5 trillions de niveaux et que l'ensemble des glissements de doigt réalisés pour cet exploit correspondraient à une distance équivalente à 7 fois le tour du monde.

Enfin pour célébrer son anniversaire, King a annoncé l'arrivée d'un niveau supplémentaire dans Candy Crush Saga.

Propriété d'Activision Blizzard depuis 2016, King va de nouveau changer de propriétaire pour tomber sous la coupe de Microsoft prochainement. On ne sait pas encore comment ce rachat pourrait avoir une incidence sur les jeux de King.