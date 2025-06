La France fait face à une situation météorologique sans précédent. Ce lundi 30 juin 2025, pas moins de 84 départements sont placés en vigilance orange canicule par Météo-France. Un chiffre qui dépasse l'ancien record du 23 juillet 2019, où 81 départements étaient concernés. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, a sonné l'alarme, déclarant que cette étendue de vigilance est « du jamais vu ». Cette vague de chaleur est la 50e enregistrée en France depuis 1947, et la 33e du XXIe siècle, avec des températures atteignant déjà les 40 degrés dans le sud du pays et une intensification prévue dans les jours à venir.

Pourquoi cette canicule est-elle si exceptionnelle ?

Cette vague de chaleur n'est pas une simple péripétie estivale. Elle s'inscrit dans un contexte alarmant de multiplication des phénomènes extrêmes. « On est déjà à 12 jours de vague de chaleur, on se rapproche également des niveaux inédits pour la durée », a précisé Agnès Pannier-Runacher. À titre de comparaison, la plus longue vague de chaleur en juin datait de 1976 (14 jours), mais son intensité était bien moindre. Tous mois confondus, le record de durée est de 23 jours en juillet 1983. Ce lundi, nous assistons à un événement qui dépasse les précédents, par son étendue géographique et sa force exceptionnelle, marquant un tournant dans la succession des épisodes climatiques.

Quelles sont les conséquences directes de cette vague de chaleur ?

Au-delà de la chaleur accablante, les conséquences de cette canicule sont multiples et préoccupantes. La sécheresse s'étend rapidement sur le territoire : 25 départements sont déjà en vigilance sécheresse, dont 10 au niveau de crise. Cela entraîne des restrictions drastiques sur l'usage de l'eau, affectant aussi bien le Sud (Pyrénées-Orientales, Aude, Gironde) que des zones plus au nord (Indre, Ardennes). Les sols agricoles souffrent d'une « dégradation très rapide », menaçant les récoltes. De plus, la pollution de l'air à l'ozone s'installe, notamment dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, et pourrait s'étendre à l'Île-de-France, amplifiant les risques sanitaires.

Le dérèglement climatique est-il à l'origine de ces records ?

Oui, selon la ministre Agnès Pannier-Runacher, ce phénomène est « particulièrement important et inédit, qui est relié au dérèglement climatique avec une multiplication des phénomènes extrêmes, comme les vagues de chaleur, et une intensité qui augmente ». Cette déclaration met en lumière le lien direct entre l'intensification et la fréquence de ces épisodes caniculaires et les bouleversements climatiques globaux. Les vagues de chaleur, les orages violents ou les épisodes de pluie intenses sont des manifestations de ce dérèglement. La situation actuelle n'est donc pas un simple coup de chaud, mais un signal clair de l'urgence d'agir face à un climat qui se transforme, et qui promet des défis environnementaux et sociaux accrus pour les années à venir. La France, comme le reste du monde, doit s'adapter à cette nouvelle réalité climatique.

La canicule au bout du tunnel, avant la prochaine...

Le pic de chaleur, entre lundi et mercredi, verra 90% du territoire sous des chaleurs intenses, avec des valeurs 10 à 15°C au-dessus des normales de saison. Les nuits seront "tropicales", rendant le repos difficile.

Heureusement, une dégradation orageuse est attendue dès jeudi, apportant un rafraîchissement progressif. La bonne nouvelle sera là : la fin de la canicule est prévue pour ce vendredi soir !

En attendant ce soulagement, il sera crucial de maintenir les bons gestes pour se protéger et protéger les plus vulnérables. Pensez à boire de l'eau très régulièrement, même sans soif, et à vous rafraîchir plusieurs fois par jour. Fermez volets et fenêtres en journée pour garder la fraîcheur, et aérez la nuit. Évitez les efforts physiques intenses et les sorties aux heures les plus chaudes. Privilégiez les vêtements légers et clairs. Enfin, soyez particulièrement attentif aux personnes âgées, aux enfants et aux personnes isolées : prenez de leurs nouvelles et assurez-vous qu'ils appliqueront ces conseils.

FAQ

Combien de départements sont en vigilance orange canicule ce lundi ?

Ce lundi 30 juin, 84 départements français sont placés en vigilance orange canicule par Météo-France, un record historique.

Quand remonte le précédent record de départements en vigilance orange canicule ?

Le précédent record datait du 23 juillet 2019, avec 81 départements en vigilance orange canicule.

La sécheresse est-elle liée à cette canicule ?

Oui, la sécheresse s'étend rapidement, avec 25 départements en vigilance et 10 au niveau de crise, accentuée par cette vague de chaleur intense.