Depuis quelques mois, on voit le prix des jeux vidéo premium évoluer à la hausse, passant ainsi de 60 à 79,99€. Un constat que l'on fait généralement sur les consoles de nouvelle génération Xbox Series et PlayStation 5, mais qui se transpose aussi progressivement sur PC (comme avec Diablo 4 pour ne cite que ce dernier).

Le secteur du jeu vidéo estime ainsi que les prix ont été verrouillés trop longtemps et que désormais, la production d'un titre premium nécessite des investissements de plus en plus imposants qu'il faut bien répercuter sur le prix de vente du titre...

Capcom va augmenter ses tarifs

Et Capcom pourrait suivre le mouvement selon les propos d'Haruhiro Tsujimoto recueillis par Nikkei sur le Tokyo Game Show. Le président de Capcom admet à son tour que l'augmentation des couts de production ces dernières années allait devoir se répercuter sur le prix de vente.

Selon lui, le prix actuel des jeux est bien trop bas : les frais de développement sont 100 fois plus élevés qu'à l'époque de la NES mais le prix des jeux a augmenté, certes, mais sans toutefois se calquer sur l'explosion des frais des développeurs.

Capcom indique ainsi qu'il est désormais nécessaire d'augmenter les salaires des développeurs pour aller chercher les créateurs les plus talentueux. En interne, Capcom a augmenté ses salariés de 30% en moyenne avec un système de primes calqué sur les performances du groupe.

Le tarif de 79,99€ imposé par des géants du secteur comme Sony, Activision, Ubisoft ou Microsoft devrait donc rapidement devenir la norme. Toujours selon le patron de Capcom, la tendance inflationniste internationale n'aurait pas d'impact sur la consommation des utilisateurs en termes de divertissement, la hausse de prix ne devrait donc pas ralentir la vente des jeux vidéo...

Reste que la bascule est un pari risqué pour les éditeurs, et à proposer des titres au prix fort, il faudra remplir le contrat à la lettre et proposer des jeux totalement finis, optimisés, sans bugs ou autres problèmes de serveurs.