Capcom semble séduit à l'idée de multiplier les titres sur smartphone. Après avoir adapté Resident Evil Village dans une version premium sur iPhone, c'est au tour de Monster Hunter de se décliner dans une version originale sur mobile.

L'éditeur a publié une bande-annonce plutôt séduisante de son titre qui n'a visiblement pas grand-chose à envier des productions sur consoles de salon.

Monster Hunter Outlanders se présente comme un opus à part entière de la saga, qui ne sortira donc que sur iOS et Android. On en sait encore peu sur le titre si ce n'est qu'il est co-développé par Capcom et TiMi Studio Group, le studio à qui l'on doit notamment Call of Duty Mobile, Pokémon Unite, Metal Slug Awakening ou encore Age of Empire Mobile.

Le titre proposera un monde ouvert et sera proposé en free-to-play (très certainement avec des achats intégrés) laissant le joueur partir à la chasse aux monstres dans divers biomes. Le crafting et la survie seront au coeur du jeu et les mécaniques de combat devraient être adaptées pour les petits écrans et les contrôles tactiles.

Le titre sera lancé "prochainement" sans plus de précision. Rappelons que Capcom prépare également la sortie de Monster Hunter Wilds le 28 février prochain.