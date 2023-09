D'ici quelques jours, Microsoft aura enfin bouclé le processus de rachat d'Activision Blizzard King, après une année de controverses diverses et de nombreux obstacles. Et puisque ce rachat est en passe d'être terminé, il se murmurait que le géant américain avait déjà les yeux rivés vers sa prochaine proie : Capcom.

Mais Capcom a mis fin aux rumeurs : Harushiro Tsujimoto, directeur des opérations de la marque a tout simplement annoncé que Capcom n'était pas à vendre. Dans une interview accordée à Bloomberg, il a ainsi affirmé que si Microsoft venait à faire une offre de rachat, quelle qu'elle soit, elle serait automatiquement "gracieusement" déclinée, le studio préférant travailler conjointement avec Microsoft en tant que "partenaires égaux".

Les récents et nombreux succès de Capcom et ses franchises phares comme Street Fighter, Monster Hunter ou Resident Evil mettent le groupe à l'abri du besoin. Qui plus est, la marque a toujours pris soin de s'installer sur un maximum de plateformes.

Afin d'en finir avec ces rumeurs de rachats, Capcom a même déclaré ne pas souhaiter racheter d'autres studios, préférant là encore nouer des partenariats externes.