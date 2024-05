Plusieurs fuites et rumeurs lancées au début du mois évoquaient le fait que Capcom allait prochainement révéler son prochain jeu exploitant sa franchise phare Resident Evil.

Mais force est de constater qu'à quelques jours du mois de juin, aucune annonce n'a pointé le bout de son nez...Une situation qui s'expliquerait par des difficultés rencontrées dans le développement du titre et du retard accumulé sur le projet.

Selon l'insider Dusk Golem généralement bien informé, Resident Evil 9, qui devait sortir en janvier 2025 aurait désormais été décalé à fin 2025, voire début 2026. En conséquence, Capcom n'aurait plus prévu aucune annonce et se réserverait pour la fin d'année dans le meilleur des cas, ou début 2025.

L'insider ajoute une autre information de taille : contrairement aux bruits de couloir, aucun remake de Resident Evil premier du nom ne serait à l'ordre du jour et Resident Evil 5 Remake ne serait pas non plus en développement pour l'instant.

Néanmoins pour ce qui est des bonnes nouvelles, Capcom plancherait bien sur des remakes de Resident Evil Zero et Resident Evil Code Veronica.