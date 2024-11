Un cargo spatial européen pour gérer diverses missions d'approvisionnement de futures stations orbitales, c'est l'une des visions mises en avant par Emmanuel Macron pour le plan France 2030 présenté en décembre 2023.

Un tel engin permettrait de moins dépendre des technologies américaines, notamment celles de SpaceX, et d'offrir une souveraineté spatiale à l'Europe pour mener à bien son propre agenda spatial.

Dans la lignée d'Ariane 6, le nouveau lanceur de l'ESA, une capsule spatiale modulaire et réutilisable est un atout non négligeable dans la conquête spatiale, de l'occupation de l'espace proche terrestre à l'établissement de colonies sur la Lune puis d'autres planètes.

Nyx Earth, la réponse à la capsule Dragon

L'entreprise The Exploration Company travaille justement sur un projet de capsule modulaire Nyx Earth, sorte d'équivalent à la capsule Dragon de SpaceX sélectionné par l'ESA (avec un autre projet piloté par Thales Alenia Space) et dont la mise en service est espérée pour 2028 avec un premier vol pour rejoindre la Station Spatiale Internationale (ISS).

Et pour concrétiser ce projet, elle vient d'obtenir une belle levée de fonds de 150 millions d'euros venant de plusieurs investisseurs dont deux fonds souverains européens, French Tech Souveraineté (France) et Deep Tech and Climate (Allemagne).

Cet investissement va permettre de poursuivre le développement du carge Nyx Earth, indique l'entreprise, en attendant de pouvoir en faire une capsule spatiale transportant des passagers.

The Exploration Company a déjà pu réaliser un premier test avec un prototype à échelle réduite, Nyx Bikini, mis en orbite lors du vol inaugural d'Ariane 6 en juillet dernier.

Des financements et des projets de long terme

Un second prototype, baptisé Mission Possible, sera lancé l'an prochain via un lanceur Falcon 9 de SpaceX avec au programme mise en orbite puis retour sur Terre avec amerrissage.

La capsule Nyx Earth, de plus de 13 tonnes et capable d'embarquer jusqu'à 4 tonnes de fret, suivra ensuite avec une mission de ravitaillement de l'ISS avant la fin de la décennie.

Le Figaro relève que SpaceX est à la fois un concurrent et un modèle pour la startup, notamment dans la façon de faire progresser le projet par de multiples essais / erreurs permettant de corriger et d'améliorer très rapidement les designs tout en coûtant beaucoup moins cher et en allant plus vite que la voie traditionnelle de conception.

Au-delà, d'autres initiatives se préparent avec Nyx Gateway, une passerelle orbitale qui permettra l'exploration de la Lune, et Nyx Moon, un alunisseur qui pourra apporter des matériaux pour un futur campement spatial.