Le site PC Games Hardware a récemment lancé une batterie de tests pour définir si, en 2025, il était toujours pertinent de miser sur des cartes graphiques limitées à 8 Go de VRAM.

Les journalistes du site allemand se sont ainsi demandé si ces cartes allaient pouvoir supporter les jeux qui vont prochainement sortir cette année, ou tout simplement ce qu'il en est vraiment de l'intérêt de toujours augmenter la quantité de VRAM sur les cartes graphiques, à part afin d'en faire augmenter le prix. Alors, plus de 8 Go de VRAM sur un GPU, argument réel ou manoeuvre marketing ?

Pour que les comparatifs soient représentatifs, les tests ont été menés avec deux cartes graphiques : les AMD Radeon RX 7600 et RX 7600 XT, la première embarque 8 Go de GDDR6 contre 16 Go pour la seconde, les deux étant montées sur un bus 128-bit. Elles embarquent par ailleurs le même GPU, et le même nombre de coeurs graphiques, situation idéale donc pour mettre en avant les bienfaits de la VRAM.

Alors sans surprise, la RX 7600 XT et ses 16 Go de RAM s'en sortent mieux dans tous les jeux... Mais ce qu’il est intéressant de noter, c'est l'écart qui se creuse dans certaines configurations.

On note qu'avec les jeux les plus récents et gourmands, le fossé est énorme entre les deux cartes, et il explose littéralement lorsque le Ray Tracing entre en jeu...

Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle carte graphique, mieux vaut donc éviter les modèles limités à 8 Go de RAM actuellement... Il est actuellement recommandé de miser sur au moins 12 Go de RAM, chiffre qui s'impose comme le minimum en 2025 pour jouer confortablement.

Petite nuance, certaines cartes d'entrée de gamme devraient prochainement sortir avec 8 Go de RAM seulement, notamment la RTX 5060, mais il faut noter que la RAM sera en GDDR7, plus rapide donc et potentiellement à même de compenser en partie le manque de volume par la vitesse.