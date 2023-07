Alors que la Carte d'identité nationale et le permis de conduire vont s'inviter au sein de nos smartphones sous des versions dématérialisées, c'est au tour de la Carte vitale de passer à la version numérique actuellement proposée en phase expérimentale.

La Carte vitale numérique devrait permettre à chacun de mieux gérer ses actes de soin et de remboursement. L'application dédiée n'a pas vocation à remplacer la carte physique, mais à la remplacer dans une forme simplifiée et plus pratique puisqu'il sera notamment possible de partager sa carte à un membre de sa famille pour passer en pharmacie par exemple, ou vers un tuteur ponctuel en cas de besoin.

Une Carte vitale numérique plus simple et polyvalente

L'application Carte vitale nécessite de disposer d'une pièce d'identité et de sa carte vitale pour enregistrer son titre. La configuration permet de disposer de sa carte numérique en moins de 5 minutes, néanmoins la validation des titres d'identité est manuelle et réalisée par les services de l'Assurance Maladie, la validité de la Carte vitale numérique peut ainsi nécessiter plusieurs jours avant activation.

L'application permet d'utiliser sa carte vitale chez les spécialistes de santé comme on le ferait avec la version physique, mais elle permet également de mieux suivre ses dépenses de santé.

Actuellement, l'application n'est compatible qu'avec les utilisateurs issus de certains départements tests comme les Alpes-Maritimes, Loire atlantique, Bas-Rhin, Seine-Maritime, Sarthe, Rhône, ainsi que Saône-et-Loire.

Dès l'année prochaine, d'autres départements pourront profiter de cette évolution des services de l'État.