C'est une nouvelle étape dans la numérisation du quotidien. À partir d'aujourd'hui, l'application carte Vitale est accessible sur smartphone pour tous les assurés en France.

Jusqu'à présent, son déploiement était partiel ou nécessitait de passer par le service France Identité. Déjà testé dans la moitié des départements, un nouveau circuit d'activation est étendu à tout le pays.

Comment fonctionne la nouvelle activation ?

Si l'option via France Identité (pour les détenteurs de la carte d'identité au format carte bancaire avec puce) reste possible, une alternative est généralisée. Les assurés peuvent télécharger l'application sur Android (Google Play) et iOS (App Store), puis valider leur identité via un parcours vidéo.

Le cas échéant, il faudra suivre des étapes avec une vidéo de la pièce d'identité et du visage (scan de la pièce d'identité et du visage) pour valider une identité.

Pour l'activation de l'application carte Vitale, il faut disposer d'un compte ameli ouvert, avoir 16 et plus, et être rattaché à une caisse d'assurance maladie.

Une remontée de bugs des premiers utilisateurs

Malgré un certain enthousiasme, l'adoption de la carte Vitale dématérialisée rencontre des obstacles. L'Assurance Maladie revendique 1,8 million d'utilisateurs et la généralisation devrait mécaniquement accélérer le rythme d'adoption.

Des bugs existent toutefois, à en juger par les commentaires laissés sur les boutiques d'applications. Des utilisateurs pointent du doigt des problèmes d'activation ou une étape de reconnaissance faciale défaillante (sans France Identité), jusqu'à les faire abandonner après de multiples tentatives.

L'équipement des professionnels de santé est un défi

Reste que le principal frein se situe peut-être en face du patient. Pour lire l'application (via QR code ou NFC), les professionnels de santé doivent être équipés de lecteurs adaptés.

Le Figaro rapporte que deux tiers des pharmacies et un quart des médecins généralistes en France ont déjà testé le système. En Île-de-France, cela chute à une pharmacie sur deux et un praticien sur huit. Sans compter des professionnels de santé qui ne sont tout simplement pas au courant de l'existence de la carte Vitale dématérialisée.

Pour motiver les troupes, une incitation financière de 280 euros est offerte aux médecins qui s'équipent et l'utilisent avant la fin de l'année. Une somme qui sera réduite de moitié l'an prochain.