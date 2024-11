Aujourd'hui, zoom sur le nouveau casque Bluetooth de Baseus, le Bowie 30 Max.

Il s'agit du premier modèle Baseus doté d'une technologie d'audio spatial avec suivi de la tête, utilisant des gyroscopes et des accéléromètres pour assurer un suivi précis et fluide lorsque vous bougez.

La réduction active du bruit avancée peut atteindre jusqu'à -45 dB, éliminant jusqu'à 96 % des bruits extérieurs pour vous plonger complètement dans votre musique. Les deux microphones intégrés, combinés à la technologie numérique de suppression du bruit, détectent et neutralisent efficacement une vaste gamme de sons de basses et moyennes fréquences, comme les bruits de voiture ou de moteur d'avion.

Certifié Hi-Res Audio sans fil et filaire pour une qualité audio exceptionnelle, le casque intègre le codec LDAC, qui permet la transmission de contenu haute résolution avec un débit allant jusqu'à 990 kbps, même via Bluetooth. Ce codec améliore la richesse des détails sonores, offrant jusqu'à trois fois plus de précision par rapport à l'audio standard.

Avec les haut-parleurs Super Bass de 50 mm, Baseus a intégré les algorithmes acoustiques les plus récents pour optimiser chaque fréquence sonore, offrant ainsi une augmentation des basses de jusqu'à 200 % pour une immersion totale.

Le casque assure une longue autonomie de 65 heures et en cas de batterie faible, une charge rapide de 10 minutes permet 14 heures de lecture.

Pliable, il dispose également d'oreillettes rotatives à 120°, d'un bandeau personnalisable pour un ajustement parfait ainsi que de coussinets doux pour un confort optimal tout au long de la journée.

Le casque Baseus Bowie 30 Max est disponible sur le site officiel en promotion à seulement 69,99 $ pour son lancement grâce au code BOWIE30, soit environ 66 €, mais vous le trouverez également chez Amazon à seulement 70,39 € au lieu de 127,99 € avec un coupon à activer sur le site.