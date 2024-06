Aujourd'hui, focus sur le casque filaire Sennheiser HD 620S.

Il combine une isolation et une amplitude sonores exceptionnelles sans le confinement typique des casques fermés : chaque note et chaque moment de jeu sont restitués avec une précision extrême.

Au cœur du casque audio HD 620S se trouve un transducteur dynamique de 42 mm. Il offre un son naturel et enveloppant, caractéristique de la série 600, avec des basses profondes et détaillées.

La bobine mobile en aluminium de 150 ohms, avec son facteur d'amortissement élevé, reproduit rapidement les transitoires (les parties initiales rapides d'un son) et définit précisément les notes instrumentales, offrant une dynamique vigoureuse sur toutes les fréquences.

La membrane angulaire favorise une circulation d’air fluide, simulant les transducteurs de casques ouverts et recréant une spatialisation précise des sons pour une localisation exacte des indices sonores.

Le casque dispose d'un arceau renforcé, d’oreillettes spacieuses en métal et de coussinets d'oreille en cuir artificiel doux et aéré et est fourni avec une pochette de protection et un câble détachable de 1,8 mètre, se terminant par une prise stéréo de 3,5 mm avec un adaptateur de 6,3 mm.

Le nouveau casque filaire Sennheiser HD 620S est proposé à 349 € sur Amazon et 349,90 € sur le site officiel avec la livraison offerte.