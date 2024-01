Commençons par le casque Beyerdynamic DT770 PRO 250 Ohm (Studio).

Ce casque circum-aural fermé est doté de haut-parleurs en néodyme de 45 mm. Il offre une finesse acoustique exceptionnelle, le rendant idéal pour l'enregistrement en studio : les basses les plus profondes sont reproduites de manière cristalline et les hautes fréquences sont claires et différenciées.

L'arceau en acier à ressorts et les pavillons souples remplaçables assurent un grand confort pendant plusieurs heures.

Le câble de 3 m est relié à un seul écouteur, ce qui facilite la mise en place et le retrait.

Le casque Beyerdynamic DT770 PRO 250 Ohm (Studio) est au prix de 137 € au lieu de 179 €, soit une remise de 23% sur Amazon.

Passons au Philips Audio Fidelio X3.

Il est doté de puissants haut-parleurs de 50 mm offrant un son équilibré, des basses dynamiques et des aigus extrêmement détaillés, ainsi que de coques double couche qui réduisent la résonance et les vibrations.

Les haut-parleurs en néodyme s'inclinent à 15 degrés afin d'épouser la forme de l'oreille et d'optimiser la précision des hautes fréquences.

Très confortable, il est équipé d'un arceau intérieur doux et léger qui s'adapte à votre morphologie et de coussinets de coque ultra-légers avec mousse à mémoire de forme assurant une isolation phonique et un maintien parfaits.

Les coques à conception arrière ouverte sont recouvertes de Kvadrat, un textile acoustiquement transparent pour un son immersif. Il est fourni avec un câble amovible de 3 m.

Le casque Philips Audio Fidelio X3 est disponible à 180 € sur Amazon.

Enfin, enchaînons avec le V-Moda Crossfade 3.

Le Crossfade 3 offre un son haute résolution avec des basses détaillées et des moyennes et hautes fréquences enveloppantes pour une expérience totalement immersive.

Le casque est doté d'un arceau métallique robuste et flexible et de larges écouteurs en mousse à mémoire de forme, pour un confort longue durée et une isolation phonique supérieure dans toutes les situations.

Il offre une autonomie pouvant atteindre 30 heures et est fourni avec un câble micro SpeakEasy.

Le casque V-Moda Crossfade 3 en Gunmetal Black est à 281 € sur Rakuten. (299,99 € sur le site officiel) Une version Bronze Black est disponible au même prix.

Et si vous cherchez d'autres produits au meilleur prix, n'hésitez pas à comparer tous les prix des casques audio sur ce comparateur.