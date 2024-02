Commençons avec le casque audio filaire Sennheiser HD 599 - Beige.

Doté d'une conception circum-auriculaire ouverte, le casque offre un son spatial d'un naturel exceptionnel grâce à la technologie de transduction exclusive de Sennheiser, ainsi qu'au design "Ergonomic acoustic refinement" (E.A.R.), qui canalise le signal audio directement dans vos oreilles.

Le casque est également très confortable grâce aux grands écouteurs et à leurs coussinets doux remplaçables.

Le casque audio filaire Sennheiser HD 599 - Beige est en promotion à 118,90 € au lieu de 219,90 € (prix officiel), soit une remise de 46% sur la Fnac. La livraison est gratuite.







Passons au mini PC Beelink SER5.

Il embarque un processeur AMD Ryzen 5 5560U avec 6 cœurs, 12 threads, 8 Mo de Smart Cache et une fréquence allant de 2,3 GHz, à 4,0 Ghz.

16 Go de RAM DDR4 (2 x 8 Go) extensibles jusqu'à 64 Go sont intégrés, ainsi qu'un SSD NVMe M.2 de 500 Go avec une vitesse de lecture jusqu'à 2500 Mo/s et extensible jusqu'à 2 To.

Sa puce graphique Radeon RX Vega 8 ainsi que les ports DP, HDMI et Type-C permettent un affichage simultané sur 3 écrans en 4K 60 Hz.

Le mini PC prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2.

Un grand ventilateur silencieux et un double tube de conduction thermique sont intégrés.

Le mini PC Beelink SER5 est au prix de 289 € sur Amazon avec le coupon de -80 € disponible au lieu de 369 €.







Enfin, terminons avec le pack Corsair avec alimentation RM1000e 80PLUS Gold ATX 3.0 + boîtier 3000D Airflow - ATX.

Le boîtier est doté d’un châssis ATX moyen-tour, d'un panneau avant permettant une circulation d'air optimale et intègre deux ventilateurs Corsair SP120.

Il peut accueillir jusqu’à 8 radiateurs de 120 mm et jusqu’à 360 mm, ainsi que des cartes graphiques à quatre logements jusqu'à 360 mm de longueur.

L'alimentation de 1 000 W est 100% modulaire. Elle est fournie avec deux câbles EPS12V et quatre connecteurs PCIe à 8 broches, et est équipée d'un ventilateur à roulement hydrodynamique de 120 mm à fonctionnement silencieux.

Le pack Corsair avec alimentation RM1000e 80PLUS Gold ATX 3.0 + boîtier 3000D Airflow - ATX est proposé à 219,90 € au lieu de 249,90 €, soit 12% de remise sur Rue du Commerce. Le prix officiel pour l'alimentation seule est 199,90 €, et 89,90 € pour le boîtier.







À découvrir également sur GNT :