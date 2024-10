Voici tout d'abord le casque gaming sans fil Roccat Elo 7.1 Air - Blanc.

Son son Surround 7.1, renforcé par des transducteurs de 50 mm ajustés avec précision, et la technologie Superhuman Hearing de Turtle Beach permettent de capter les détails audio cruciaux en pleine partie.

Grâce à la technologie Stellar Wireless, profitez de plus d'une semaine de jeu avec une seule charge.

Confortable, le casque est équipé de mousse à mémoire de forme, d'un arceau en métal autoajustable et de coussinets rotatifs, tandis que l'éclairage AIMO synchronise l'éclairage du casque avec vos autres périphériques compatibles.

Le casque est doté d'un microphone antibruit amovible et de la technologie TruSpeak pour une clarté vocale irréprochable, sans interférence.

L'Elo 7.1 Air dispose également d'un suivi du microphone ajustable, vous permettant de contrôler le volume de votre voix.

Le casque gaming sans fil Roccat Elo 7.1 Air en blanc est en ce moment au prix de 29,99 € au lieu de 45,99 €, soit une remise de 35 % sur la Fnac. Son prix officiel s'élève à 140 $, soit environ 126 €.



Voici ensuite la montre connectée Redmi Watch 4.

Elle est dotée d'un écran AMOLED de 1,97 pouce de 390 x 450 pixels, d'un boîtier robuste en aluminium et est étanche jusqu'à 50 mètres.

Grâce à son système de navigation compatible avec le GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et Beidou, elle vous permet de suivre vos parcours en toute simplicité.

La montre propose plus de 150 modes sportifs, permettant un suivi précis de vos performances. Elle inclut également une fonction d'aide à l'échauffement avec des illustrations de coachs professionnels.

Avec ses multiples capteurs, vous pouvez surveiller en temps réel votre fréquence cardiaque, votre sommeil, votre niveau de stress ou encore votre taux de saturation en oxygène dans le sang.

Connectez la montre à votre smartphone pour accéder à des fonctionnalités pratiques telles que la gestion des appels, les notifications, un déclencheur d’appareil photo, une boussole et bien plus encore.

La Redmi Watch 4 en noir est disponible à 64,69 € grâce au code CDFR08 sur AliExpress et est livrée gratuitement depuis l'Espagne. À savoir que Xiaomi indique un prix de base de 99,99 € pour la Watch 4.



On termine avec le robot aspirateur laveur Ecovacs Deebot X2 Combo.

Combinant aspirateur robot et aspirateur à main, il assure un nettoyage méticuleux et est capable d'éviter les obstacles avec précision grâce à la technologie AIVI 3D 2.0 et du double laser LiDAR.

La serpillière est dotée d'une fonction de lavage automatique à l'eau chaude à 60°C pour une hygiène parfaite après chaque utilisation, ainsi que d'une fonction de levage automatique intelligent de 15 mm.

Grâce à son autonomie de 2 h 20, le Deebot X2 Combo peut nettoyer entièrement votre maison en une seule session.

Avec son système de filtration à 4 niveaux et son ensemble de brosses, le Deebot X2 Combo s'adapte à toutes les surfaces, capturant même les particules de poussière les plus fines de 0,3 µm. Un grand bac à poussière de 3 L est également intégré à la station de vidage.

Le robot aspirateur laveur Ecovacs Deebot X2 Combo est en promotion à 899 € sur Boulanger avec en plus un kit aspirateur balai Ecovacs offert au panier. Son prix officiel s'élève à 1 399 €.

