Pour ce CyberMonday sur Amazon, c'est à dire ce 28 novembre 2022, OneOdio propose d'importantes promotions sur ses casques, et ce jusqu'au 4 décembre.

Commençons avec le casque OneOdio A30 qui est de type sans fil. Ce casque Bluetooth propose une technologie de réduction de bruit hybride qui permet de filtrer jusqu'à 92 % des bruits ambiants comme les avions, les klaxons ou encore le vent. Le casque est doté de drivers de 40 mm qui permettent d'offrir un son de qualité. Sa batterie vous offrira jusqu'à 45 heures d'autonomie.

Du 28 novembre au 4 décembre, vous trouverez sur Amazon le casque OneOdio A30 au prix ultra réduit de 34,99 € au lieu de 69,99 €.





Poursuivons avec le casque OneOdio Pro 10 qui bénéficie aussi d'une réduction pendant la même période.

Ce dernier est doté de drivers de 50 mm qui permettent de percevoir plus de détails. Comparé au modèle précédent, il est de type filaire avec un câble de 3 mètres. Ses coussins d'oreilles sont rembourrés sans appuyer sur les oreilles pour offrir un confort optimal. Le casque est doté d'une sortie 3.5 mm ou 6.35 mm. C'est un casque parfait pour des applications professionnelles comme le montage vidéo ou encore la production de musique.

Sur le site d'Amazon, vous trouverez le casque OneOdio Pro 10 au prix réduit de 24,99 € au lieu de 34,99 € jusqu'au 4 décembre.





Continuons avec le casque PC OneOdio A71M qui est pourvu de drivers de 40 mm qui permettent d'écouter de la musique, des podcasts ou encore de s'immerger dans des films. Le casque est pourvu d'un micro omnidirectionnel et antibruit qui peut capter facilement votre voix et assurer une conversation claire. Les coussinets font 95 mm de diamètre et permettent à la peau de bien respirer pour un confort optimal. De plus, il est pliable pour le ranger facilement.

Sur le site d'Amazon, le casque OneOdio A71M est au prix de 37 €.



Finissons avec le casque OneOdio A11 qui est le dernier casque à profiter d'une belle promotion sur le site d'Amazon.

De type sans fil, il profite de pilotes à bobine mobile bionique de 40 mm de large qui offrent des performances audio haute fidélité et, grâce au bouton Bass Boost, vous profitez des basses uniques et puissantes. Le casque intègre également des micros CVC 8.0 qui permettent des conversations claires. Le OneOdio est compatible Bluetooth 5.2 mais vous avez la possibilité de le brancher également avec son câble fourni. Il vous offrira d'ailleurs jusqu'à 32 heures d'autonomie après deux heures de charge.

Sur le site d'Amazon, le casque OneOdio A11 sera au prix réduit de 17 € le 3 décembre 2022 de 7h40 à 19h40.