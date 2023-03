Le PlayStation VR2 serait déjà bel et bien un échec commercial à en croire les informations partagées par Bloomberg qui indique que Sony n'aurait réussi à écouler que 270 000 exemplaires de son accessoire depuis le lancement en février dernier. Un chiffre qui contraste avec les objectifs de la marque fixés à 2 millions de ventes.

C'est IDC qui rapporte le nombre de ventes à travers le monde et en fonction des différents marchés à travers le monde. La situation fait tache alors que le PS VR premier du nom faisait figure de véritable succès et qu'il s'imposait comme LE casque de RV le plus vendu de l'histoire.

Moins de 300 000 unités écoulées sur un objectif de 2 millions

Le PS VR2 pour sa part affiche une solide montée en gamme avec un affichage HDR 4K, un champ de vision à 110° et un taux de rafraichissement variable jusqu'à 120 Hz. Il se dote également de manettes VR Sense dédiées repensées pour la réalité virtuelle...

Mais deux freins s'imposent face aux joueurs : l'incompatibilité avec les jeux PS VR1, mais surtout, le cout de l'appareil qui s'affiche à 600€, plus cher que la console PS5 elle-même...

Le catalogue de jeux proposés actuellement avec le casque est assez réduit et le peu d'apports du casque au regard de l'investissement nécessaire a ainsi rapidement eu raison des espoirs de Sony. À moins d'opérer une sérieuse baisse de prix de son dispositif, Sony pourrait ne jamais réussir vraiment à l'imposer aux joueurs comme avec son premier casque.