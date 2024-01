Apple a confirmé que son casque de réalité mixte Vision Pro serait bien lancé ce 2 février aux États-Unis. Rappelons que le casque devra être précommandé et récupéré dans une boutique Apple Store afin de profiter d'une expérience unique promise par la marque.

L'idée est de "former" et d'informer les utilisateurs des fonctionnalités de l'appareil tout de même facturé 3499$. L'occasion pour Apple de rendre l'expérience unique et de travailler l'étiquette "exclusive" de son casque qui, compte tenu du prix, ne s'adressera pas à tout le monde...

Des fonctionnalités déjà abandonnées ou simplement retardées ?

Et malgré presque 3500$ sur la balance, le Vision Pro ne remplira pas toutes ses promesses puisqu'Apple aurait déjà fait l'impasse sur certaines fonctionnalités pourtant largement mises en avant depuis plusieurs mois.

Ainsi, Apple évoquait la possibilité d'utiliser le casque pour remplacer le plafond d'une pièce par un ciel virtuel. Cette fonctionnalité avait même un nom officiel : Open Sky Environment et Apple l'a mise en avant dans plusieurs vidéos. L'idée est d'utiliser la réalité mixte pour aérer quelque peu la vue des utilisateurs en leur superposant un ciel au lieu du plafond afin de leur donner une impression de liberté.

Finalement, la fonctionnalité a été supprimée de la vidéo de promotion "Introducing Apple Vision Pro" dans laquelle on l'avait découverte, signe qu'Apple aurait retiré la fonction de son casque, du moins pour le lancement.

En marge, Apple a retiré toute mention de la fonctionnalité Open Sky Environment sur la page produit et l'a remplacé par une fonctionnalité qui évoque la possibilité de changer d'environnement lorsque l'on regarde un film ou une série.

Vivement critiqué pour le prix de son dispositif et face à une concurrence qui a été ravivée sur le secteur des casques de réalité mixte, Apple pourrait avoir fait le choix de retarder certaines options ne proposant pas un fonctionnement parfait, afin de profiter d'un lancement sans aucune critique négative. Car rappelons-le, à 3500$ le casque, les acheteurs ne s'attendront à rien de moins que la perfection.