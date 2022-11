Aujourd'hui, le casque SteelSeries Arctis 3 fait partie des meilleurs bons plans que nous pouvons trouver sur le site d'Amazon.

Ce dernier est doté de coussinets AirWeave et d'un bandeau de suspension parfaitement profilé qui permet de passer plusieurs heures sans sentir son casque, rendant son utilisation très agréable. Il intègre le micro ClearCast certifié par Discord qui offre une voix claire et élimine les bruits de fond. Le casque produit un son à distorsion minimale qui permet de profiter du moindre détail surtout pendant les sessions de jeux. Pour finir, le casque permet aussi de bénéficier d'un son spatial compatible avec Windows 10 et les consoles Xbox One.

Sur le site d'Amazon, le casque SteelSeries Arctis 3 est au prix de 40 € au lieu de 70 € avec la livraison gratuite.





