Commençons notre top avec le casque Turtle Beach Recon 500 Arctic qui profite de 41 % de réduction sur Amazon.

Il est doté de haut-parleurs de 60 mm qui séparent les hautes et basses fréquences. Les coussinets sont conçus pour que le port de lunette soit non contraignant. De plus, il est doté d’un microphone détachable qui offre un son clair et net et se coupe d’un seul geste.

Vous pouvez aussi profiter d’un retour de voix afin d’ajuster le son et éviter de donner l’impression de crier. Il est compatible avec toutes les consoles récentes comme la PS5, PS4, Xbox One ou encore avec la Switch.

Sur le site d’Amazon, le casque Turtle Beach Recon 500 Arctic est au prix de 48 € au lieu de 80 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec les écouteurs JBL Tune 130 NC qui profitent d’une belle réduction sur Amazon.

Ils sont de type intra-auriculaire et sont dotés d’un diaphragme de 10 mm. Les écouteurs sont compatibles Bluetooth et bénéficient de l’effet sonore Pure Bass. De plus, vous contrôlez la musique directement sur les écouteurs avec le bouton marche / arrêt ou répondre / terminer.

Côté autonomie, chaque écouteur offre jusqu’à 8 heures de lecture continue, et avec le boitier, vous profitez jusqu’à 40 heures supplémentaires. Une charge de 10 minutes permet jusqu’à deux heures d’écoute. Ils sont compatibles IPW4 qui indique qu’ils résistent à la sueur et à la pluie.

Sur le site d’Amazon, les écouteurs JBL Tune 120 NC sont au prix plus que réduit de 50 € au lieu de 119 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le smartphone Google Pixel 6 qui est en promotion sur Rakuten.

Le téléphone portable est pourvu d’un écran OLED de 6,4" FHD+ avec une définition 1080 x 2400 pixels et un rafraichissement de 120 Hz. Le mobile est propulsé par le processeur Google Tensor avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage.

Au niveau de la photo, nous profitons d’un capteur principal de 50 MP, d’un ultra grand-angle de 12 MP et d’un capteur de 48 MP avec un téléobjectif équivalent à 104 mm. Nous notons aussi la présence à l’avant d’un capteur photo de 8 MP. Et enfin, le mobile est doté d’une batterie de 4614 mAh qui permet une journée d’autonomie.

Sur Rakuten, le smartphone Google Pixel 6 128 Go est au prix de 429 € au lieu de 649 € avec la livraison gratuite.



