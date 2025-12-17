Pour clore l'année 2025, Microsoft annonce le déploiement d'une mise à jour de décembre à destination de l'écosystème Xbox. Elle comprend le support du Bluetooth Low Energy (LE) Audio pour le casque sans fil Xbox.

Les avantages du Bluetooth LE Audio

L'intégration de la technologie Bluetooth LE Audio apporte une série d'améliorations tangibles. La latence est réduite pour une meilleure synchronisation entre l'image et le son, tandis que l'efficacité énergétique de cette norme permet de prolonger l'autonomie du casque.

La qualité audio est aussi rehaussée et une fonctionnalité super wideband stéréo permet de conserver un son stéréo riche, même pendant le chat vocal. Pour Microsoft, le Bluetooth LE Audio " élève l’expérience audio dans son ensemble ".

Il est à souligner que cette mise à jour concerne le modèle 2024 du casque sans fil Xbox. Elle laisse de côté la version originale de 2021. Pour en profiter, les utilisateurs doivent mettre à jour le firmware de leur casque via l'application Accessoires Xbox sur console ou PC.

L'audio stéréo super wideband sera en outre disponible " prochainement " sur ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X.

Un onglet Store pour l'application mobile Xbox

Afin de simplifier la recherche et la découverte de nouveaux jeux, l'application mobile Xbox a droit à un onglet Store dédié. Il servira à l'achat de jeux et de contenus additionnels, voire pour rejoindre le Game Pass.