Le passage à l'électrique est encore freiné par des craintes légitimes, notamment celle concernant la longévité de la batterie embarquée.

La dégradation de la batterie, accélérée par les cycles de charge rapide fréquents, est l'un des freins majeurs à l'achat, en particulier sur le marché de la seconde main où le remplacement d'un pack peut coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros.

Cette problématique semble aujourd'hui sur le point d'être résolue avec la prochaine génération de batterie électrique 5C de CATL, offrant charge très rapide et durée de vie étendue.

Une endurance et une vitesse de charge sans précédent

Les chiffres annoncés par le fabricant chinois sont impressionnants. La nouvelle cellule est conçue pour conserver au moins 80 % de sa capacité initiale après 3 000 cycles complets de charge et décharge, dans des conditions de température modérées de 20°C.

En se basant sur une autonomie théorique de 600 km par cycle, probablement calculée selon la norme chinoise CLTC plus optimiste, cela correspond à une durée de vie théorique de 1,8 million de kilomètres.

Même dans des conditions extrêmes, comme une chaleur de 60°C comparable à "un été à Dubaï", la performance reste remarquable. La batterie conserverait 80 % de sa capacité après 1 400 cycles, soit environ 840 000 kilomètres.

L'appellation « 5C » signifie que la batterie peut être rechargée cinq fois en une heure, ce qui se traduit par une charge complète en 12 minutes à peine, faisant des arrêts prolongés à la borne un lointain souvenir.

Comment CATL a-t-il surmonté les obstacles techniques ?

Pour atteindre un tel niveau de durabilité, CATL a concentré ses efforts sur trois points faibles critiques des batteries à charge rapide. La firme a mis au point trois innovations technologiques majeures, à commencer par un revêtement de cathode plus dense et uniforme qui limite la dégradation structurelle.

De plus, un additif auto-réparateur a été intégré à l'électrolyte liquide pour colmater les microfissures qui apparaissent lors des charges intenses et qui provoquent des fuites de lithium actif.

La troisième avancée réside dans un revêtement spécial appliqué sur le séparateur, capable de réagir à la température. Si une zone chauffe anormalement, ce revêtement ralentit le transfert d'ions localement, offrant une protection autorégulée contre l'emballement thermique.

Cette gestion thermique optimisée est complétée par un système de gestion de la batterie (BMS) amélioré, capable de diriger le liquide de refroidissement précisément vers les points chauds du pack pour en prolonger la durée de vie.

Quelles conséquences pour le marché de l'électrique ?

L'impact le plus direct de cette technologie concerne le marché de l'occasion. En garantissant une durée de vie qui excède celle de la plupart des composants mécaniques, CATL lève le principal obstacle à l'achat d'un véhicule électrique de seconde main.

Dans cette optique, le fabricant a d'ailleurs signé un partenariat avec NIO pour développer une norme nationale en Chine visant une garantie de 15 ans avec 85 % de capacité résiduelle.

Cette avancée rend la possession d'un véhicule électrique plus simple et plus pratique, en banalisant la recharge rapide sans compromis sur la longévité. Pour l'heure, CATL n'a pas encore dévoilé de calendrier de production de masse ni précisé quels constructeurs intégreront cette nouvelle génération de batterie.

Les analystes suggèrent que les premières applications commerciales pourraient concerner des véhicules haut de gamme ou des flottes professionnelles à usage intensif, comme les taxis ou les poids lourds.