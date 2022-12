Pour s'adapter au lancement de la version 22H2 du système d'exploitation Windows 11, le célèbre outil de nettoyage et d'optimisation CCleaner a débarqué dans une version 6.06 avec de nouvelles règles spécifiques.

Le propos de cette mise à jour de CCleaner est d'aider à détecter et supprimer les fichiers temporaires et superflus générés par les nouvelles fonctionnalités de Windows 11, sans pour autant omettre l'ajout d'autres applications à la liste de nettoyage.

Dans le giron de Gen Digital (marques Avast, Avira, AVG, Norton...), l'éditeur Piriform communique à nouveau sur la version 6.06 de CCleaner qui demeure la dernière en date.

CCleaner nettoie la version 22H2 de Windows 11

" Avec l'ajout des nouvelles définitions de nettoyage, nous nous assurons que Windows 11 et les applications tierces restent propres, pour offrir plus d'espace disque, une meilleure confidentialité des appareils et une plus grande fiabilité des appareils. "

Pour CCleaner, les fonctionnalités améliorées de nettoyage de Windows 11 comprennent les Widgets, Microsoft Teams, Skype, Microsoft News, Windows Defender, OneDrive et Family Safety.

Avec l'Explorateur de fichiers qui a évolué dans Windows 11 22H2, des changements ont été nécessaires pour permettre à CCleaner de détecter et supprimer les données de recherche obsolètes, les fichiers journaux, les raccourcis vers les fichiers récemment utilisés.

Bientôt un CCleaner de Microsoft ?

Peu de temps avant la version 6.06 de CCleaner, il a été repéré un travail de Microsoft sur un outil PC Manager en bêta pour Windows (Windows 10 et Windows 11), avec certaines possibilités du même acabit.

Il n'est toutefois pas clair à ce stade si Microsoft a l'intention de faire de PC Manager un utilitaire qui profitera au final d'une diffusion auprès du plus grand nombre.