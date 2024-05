CD Projekt l'avait annoncé, passée la sortie de l'extension Phantom Liberty, le studio en aurait fini avec Cyberpunk 2077. Le seul et unique DLC est ainsi le dernier contenu prévu pour le jeu du studio polonais, et il n'est désormais plus question de travailler sur le titre, surtout que son moteur graphique et physique est définitivement abandonné au profit de l'Unreal Engine 5.

À l'occasion de la présentation des résultats financiers de son premier trimestre fiscal, CD Projekt a confirmé avoir procédé à une réattribution de ses effectifs à ses autres projets, avec une priorité donnée à The Witcher 4.

Les projets Polaris, Orion et Sirius ont ainsi récupéré les 17 personnes qui travaillaient encore sur Cyberpunk 2077 fin avril.

Désormais, The Witcher 4 concentre 64% des effectifs de CD Projekt, preuve s'il en est que le studio souhaite bel et bien se donner les moyens de relancer l'une des saga les plus populaires du jeu vidéo ces dernières années.