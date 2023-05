CD Projekt (The Witcher, Cyberpunk 2077) est en difficulté depuis l'échec du lancement de Cyberpunk 2077. Après la défection des actionnaires et les procédures en justice, le groupe polonais a pu souffler grâce à la seconde vie insufflée au titre via la série Netflix et un patch salvateur...

29 licenciements chez Molasse Flood

Désormais, le groupe se focalise sur la sortie de la première extension de Cyberpunk 2077 mais aussi et surtout du développement d'un tout nouvel épisode de The Witcher. Néanmoins de ce côté, on note quelques perturbations.

CD Projekt a ainsi annoncé le licenciement de 29 collaborateurs du studio Molasse Flood, un studio racheté il y a deux ans et dont les équipes étaient dédiées au projet Sirius. Il s'agit d'un licenciement de 60% des salariés du studio qui s'explique par un "changement de direction" du titre qui implique une modification des équipes.

Rappelons que le projet Sirius avait été remis à zéro il y a quelques mois, avec la confirmation que le jeu était sur les bons rails... Le titre se voudra particulièrement innovant au sein de la franchise The Witcher avec un mélange promis de quêtes solo et de multijoueur... Reste à savoir en quoi les licenciements vont véritablement doper ou ralentir la progression du titre.