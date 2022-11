Le Black Friday est devenu un événement incontournable dans le monde du commerce et Cdiscount, géant français, profite de l'occasion pour se mettre au couleurs du Vendredi Noir. À partir de ce vendredi 18 novembre 6h00, le commerçant propose de nombreuses promotions sur énormément de produits. N'hésitez pas à consulter toutes les offres disponibles sur cette page dédiée de Cdiscount.

Notez le bien, pour le Black Friday, Cdiscount met en place un code de réduction à ne pas louper :

25 € de réduction dès 249 € d'achat avec le code 25DES249



Parmi les offres à ne pas rater, citons le PC portable Asus Tuf A15 qui est à petit prix pendant le Black Friday.

Ce dernier est doté d'un écran de 15,6 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 144 Hz. Il intègre le processeur AMD Ryzen 5 4600H cadencé à 3 GHz avec 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage. Pour profiter pleinement de vos jeux préférés, il intègre une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050.

Il dispose aussi de trois ports USB 3, d'un port USB C, d'un port HDMI, d'une prise combo casque/microphone et d'une prise Ethernet. Le PC portable est pourvu d'une batterie de 48 WH pour plusieurs heures d'autonomie.

Sur Cdiscount, pendant ce Black Friday, vous trouverez le PC portable Asus Tuf A15 au prix réduit de 575 € au lieu de 900 € avec le code 25DES249.





