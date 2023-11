Cdiscount lance déjà ses offres du Black Friday ! Plus besoin d'attendre, vous pouvez d'ores et déjà profiter de tonnes de remises immédiates sur tout le site.

Cdiscount propose également 2 codes de réduction en plus :

- 10 € dès 149 € d'achat : 10DES149

- 25 € dès 299 € d'achat : 25DES299

Pour vous aider à faire votre choix, voici une petite sélection de remises intéressantes Cdiscount pour le Black Friday.





Commençons par le téléviseur LED TCL 55P639. Il possède un écran de 55 pouces (140 cm) 4K UHD d'une résolution de 3840 x 2160, et est doté des technologies HDR 10 et IPQ 2.0 Engine qui améliorent les couleurs et offrent une qualité incomparable d'image.

Il dispose de 3 modes pour un visionnage optimal : film, jeu et sport, et vous permet d'accéder à un large choix de divertissements avec Google TV.

La fonction Game Master, avec HDMI 2.1 et ALLM, sélectionne automatiquement la latence la plus faible et les meilleurs paramètres d'image pour les jeux.

Il est compatible avec Google Assistant et Alexa, pour tout contrôler à la voix facilement, et est équipé de 3 ports HDMI 2.1, 2 USB 2, 1 Mini A/V, 1 Optique numérique et 1 Ethernet.

Le téléviseur LED TCL 55P639 est en promotion à 394,99 € au lieu de 658,69 €, soit 263 € en moins avec la remise + le code 25DES299.





D'autres téléviseurs bénéficient d'une promotion sur Cdiscount pour le Singles' Day, à savoir :

D'autres produits affichent des remises pour le Singles' Day, comme :

Smartphones Xiaomi

Trottinettes et vélos électriques

Aspirateurs

Retrouvez l'ensemble des offres spéciales pour le Black Friday Cdiscount sur cette page.

Consultez également le top 30 AliExpress des produits les plus vendus pour le Singles' Day, ou les smartphones à prix cassés pour le Singles' Day d'AliExpress, ou encore les offres à ne pas manquer pour le pré Black Friday d'Amazon !