Cdiscount Mobile fête le Cyber Monday avec une offre exceptionnelle : un forfait mobile 130 Go avec 5G offerte pour seulement 11,99 € par mois.

Attention, vous n'avez que jusqu'à ce soir pour en profiter !

Nous vous présentons également ici 2 autres forfaits avantageux Cdiscount Mobile : 60 Go à 9,99 €/mois et 20 Go à 7,99 €/mois.

À noter que le prix de ces forfaits ne bougera pas.

Forfait Cdiscount Mobile 130 Go à 11,99 €/mois avec 5G offerte pour le Cyber Monday

Vous bénéficiez des avantages suivants :

130 Go d'internet 5G depuis la France métropolitaine (débit réduit au-delà)

+25 Go d'internet depuis EU/DOM avec 30 destinations en Europe (27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'UE/DOM

Carte Sim à 1 € au lieu de 10 €

Sans engagement





Retrouvez le détail de l'offre sur cette page.



Forfait Cdiscount Mobile 60 Go à 9,99 €/mois



60 Go d'internet 4G depuis la France métropolitaine (débit réduit au-delà)

+10 Go d'internet depuis EU/DOM avec 30 destinations en Europe (27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'UE/DOM

Carte Sim à 1 € au lieu de 10 €

Sans engagement

2 mois offerts

Pour en savoir plus, consultez le détail de l'offre.

Forfait Cdiscount Mobile 20 Go à 7,99 €/mois

20 Go d'internet 4G depuis la France métropolitaine (débit réduit au-delà)

+8 Go d'internet depuis EU/DOM avec 30 destinations en Europe (27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'UE/DOM

Carte Sim à 1 € au lieu de 10 €

Sans engagement

2 mois offerts



Découvrez l'offre plus en détail sur cette page.



Du côté des concurrents, citons Sosh et ses forfaits 20, 100, 130 et 140 Go 5G à 9,99 €, 13,99 €, 15,99 € et 20,99 € par mois, Orange et son forfait 5G 100 Go à 11,99 €/mois (client Orange) pendant 6 mois ou 120 Go 5 G à 19,99 €, Free Mobile et son forfait 120 Go à 12,99 € par mois, ou encore Bouygues Télécom et ses forfaits B&You 1, 20, 100 5G et 200 Go 5G à respectivement 4,99, 9,99, 13,99 et 17,99 € par mois.

Et du côté des MVNO, n'oubliez pas l'offre Black Friday chez Lebara avec son forfait mobile 100 Go à moins de 10 € sur réseau Orange, ou encore YouPrice sur réseau Orange ou SFR (privilégiez Orange) avec son forfait flexible Le First à 9,99 € par mois (puis 12,99 € après 2 mois) avec 111 Go de data.