Jusqu'au 3 juillet, Cdiscount Mobile propose un abonnement spécial avec une énorme quantité de données mobiles de 220 Go pour seulement 9,99 €/mois, en faisant ainsi le forfait mobile 5G le moins cher du marché.

Cette offre comprend les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers la France.

En plus, pour ceux qui voyagent en Europe ou dans les DOM, le forfait inclut 27 Go de données supplémentaires.

Comparé aux concurrents comme Coriolis, Syma, Prixtel, NRJ Mobile et RED by SFR, Cdiscount Mobile offre plus de données pour un prix similaire ou inférieur. L'operateur propose également la carte SIM à 1 € (au lieu de 10 € pour certains concurrents).

Pour rappel, Cdiscount Mobile utilise le réseau 5G de Bouygues Telecom.





