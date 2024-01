Jusqu'au 21 janvier inclus, le forfait Cdiscount mobile 60 Go est à 7,99 €/mois sans engagement.

Voici plus en détail ce qu'il propose.

Le forfait intègre les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'UE et les DOM.

En plus des 60 Go d'internet 4G en France métropolitaine, vous bénéficiez de + 10 Go depuis 30 destinations en Europe et 8 DOM.

La carte SIM est à 1 € seulement au lieu de 10 €. À noter que vous pouvez conserver votre numéro.

Rendez-vous sur cette page pour consulter l'offre en détail.



Côté concurrence, vous trouverez par exemple l'offre de Sosh avec son forfait 40 Go à 9,99 €/mois, ou encore Orange et son forfait 5G 100 Go à 16,99 €/mois pendant 6 mois, mais également les offres de Free Mobile et son forfait 140 Go à 12,99 € par mois, ou encore de Bouygues Télécom et ses forfaits B&You 5, 40, 130 5G et 200 Go 5G à respectivement 4,99, 9,99, 13,99 et 17,99 € par mois, et enfin RED by SFR avec ses 4 forfaits 5, 40, 130 5G et 200 Go 5G à respectivement 4,99, 9,99, 13,99 et 17,99 € par mois.

Et du côté des MVNO, siganlons YouPrice sur réseau Orange ou SFR avec son forfait flexible Le First à 9,99 € par mois pendant 2 mois, puis 11,99 € ou 12,99 € sur SFR ou Orange, avec 111 Go de data.