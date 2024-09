Alors que Cdiscount propose déjà des offres dans le domaine du high tech pour fêter les French Days, le e-commerçant français, récidive maintenant du côté de ses offres mobiles.

Depuis ce matin, vous pouvez en effet avoir accès à un superbe forfait mobile proposant 200 Go de data 5G au tout petit prix de seulement 7,99 €, le tout sans engagement et avec la carte SIM à 1€.

Ce forfait mobile intègre donc 200 Go de données mobiles 5G avec débit réduit au-delà, 19 Go de data 4G en Europe et outre-mer, et bien entendu les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'UE/DOM. Et le tout est sans engagement et avec la carte sim à seulement 1 €, bref cela ne se refuse pas !

A noter que Cdiscount propose également 3 autres forfaits également très bien placés au niveau tarif avec la carte sim à seulement 1 € :

10 Go à 3,99 €/mois

30 Go à 4,99 €/mois

60 Go à 5,99 €/mois

Tous ces forfaits utilisent le réseau mobile de Bouygues Télécom, et sont tous sans engagement.

Découvrez les 4 forfaits Cdiscount Mobile

Signalons également les offres des concurrents avec par exemple :