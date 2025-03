Cdiscount Mobile frappe fort en proposant ses forfaits 100 et 200 Go en 5G à des tarifs encore plus avantageux.

Le forfait 100 Go 5G passe ainsi à 8,99 €/mois au lieu de 10,99 €/mois.



Pour rappel, il comprend 29 Go de data valables en Europe et dans les DOM ainsi que les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'UE / DOM, avec la carte SIM à 1 €.



Le forfait 200 Go 5G est lui proposé à 10,99 €/mois au lieu de 11,99 €/mois, avec ici 34 Go de data valables en Europe et dans les DOM.





