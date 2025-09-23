Cdiscount vient de lancer un nouveau forfait très intéressant, idéal pour les gros consommateurs de données : 160 Go de data en 5G pour 8,99 €/mois.
L'offre comprend :
- 160 Go d'internet 5G en France métropolitaine,
- Une enveloppe confortable de 24 Go de data en 4G depuis l'UE et les DOM,
- Les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine et les zones Europe + DOM,
- Le réseau Bouygues Télécom,
- La carte SIM à 1 €.
Découvrir le nouveau forfait Cdiscount Mobile 160 Go 5G à 8,99 €/mois
Chez les opérateurs virtuels concurrents, on peut également trouver ces deux offres similaires en ce moment :
- Coriolis Le Zen 160 Go 5G à 8,99 €/mois (+ 24 Go dans l'UE / DOM, réseau SFR),
- Prixtel Oxygène de 160 à 200 Go 5G à partir de 8,99 €/mois (+ 15 Go dans l'UE / DOM, réseau SFR).