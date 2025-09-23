Cdiscount vient de lancer un nouveau forfait très intéressant, idéal pour les gros consommateurs de données : 160 Go de data en 5G pour 8,99 €/mois.

L'offre comprend :

160 Go d'internet 5G en France métropolitaine,

en France métropolitaine, Une enveloppe confortable de 24 Go de data en 4G depuis l'UE et les DOM,

Les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine et les zones Europe + DOM,

Le réseau Bouygues Télécom,

La carte SIM à 1 €.





