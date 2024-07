Aujourd'hui, on vous présente le très intéressant forfait Cdiscount Mobile avec ses 200 Go de données mobiles et la 5G incluse, sans oublier la carte SIM à seulement 1 € et le tout sans engagement ! Pour rappel, la plupart des opérateurs facturent 10 € pour les frais d'activation de la carte SIM.

On y retrouve donc :

200 Go d'internet en 5G depuis la France métropolitaine,

+19 Go de data en 4G depuis 30 destinations en Europe et 8 destinations en Outre-mer,

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'UE / DOM,

Le réseau Bouygues Telecom ,

, Un contrat sans engagement,

La carte SIM à 1 €.



Découvrir le forfait Cdiscount Mobile 200 Go avec 5G offerte à 9,99 €/mois et carte SIM à 1 €



Du côté de la concurrence, on peut également trouver ces forfaits similaires :