Cdiscount Mobile continue de mener une politique tarifaire très agressive dans le domaine des forfaits mobiles avec une nouvelle baisse de prix sur deux de ses forfaits 5G, les positionnant comme l'excellente affaire du moment.

Pour commencer, vous trouverez le forfait mobile 100 Go 5G affiché à seulement 6,99 €/mois !





Il comprend donc 100 Go de data 5Gdepuis la France métropolitaine (débit réduit au-delà) et 25 Go de données mobiles valables en Europe et dans les DOM ainsi que les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'UE / DOM. A noter que la carte SIM est à seulement 1 €.



Vous trouverez également le forfait mobile 200 Go 5G au prix réduit de 9,99 €/mois, avec 34 Go de data en roaming valables en Europe et dans les DOM.





Au niveau des offres de la concurrence, citons les forfaits similaires suivants :