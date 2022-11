Pour fêter lui aussi le Black Friday, Cdiscount Mobile propose donc un forfait mobile dédié.

Il s'agit donc d'un forfait mobile avec 100 Go de data affiché à seulement à 12,99 € par mois sans engagement et sans changement de prix même après un an, utilisant le réseau de Bouygues Télécom. Et cerise sur le gâteau, vous aurez droit à 2 mois d'abonnements offerts ! Ce forfait est valable jusqu'au 28 novembre 2022 au soir.

Ce forfait intègre :

Les appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine, en Europe (38 destinations incluses soit 27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège et 8 destinations en outre-mer)

en France métropolitaine, en Europe (38 destinations incluses soit 27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège et 8 destinations en outre-mer) 100 Go de data utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

de data utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà) 12 Go de données mobiles utilisables en Europe et dans les DOM





Découvrez le forfait Cdiscount mobile Black Friday 100 Go à 12,99 € par mois



Signalons 2 autres forfaits, mais qui ne proposent pas les 2 mois gratuits :

Forfait 50 Go à 9,99 € par mois

Forfait 120 Go à 13,99 € par mois





Tous les forfaits Cdiscount Mobile sont disponibles sur le site





Et concernant la concurrence signalons les offres de Sosh avec ses forfaits 100 Go et 120 Go à 17,99 € et 19,99 € par mois, de Free Mobile avec son forfait 110 Go à 14,99 € par mois, ou encore de RED avec ses 2 forfaits 100 Go et 200 Go à respectivement 17 € et 20 € par mois sans oublier chez Bouygues Télécom le forfait mobile Black edition 100 Go à 15,99 € par mois avec 1 mois offert.