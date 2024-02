Cdiscount Mobile propose en ce moment 3 forfaits 4G à 10, 50 et 130 Go à respectivement 5, 7 et 10 €.

Voyons plus en détail ce qu'ils contiennent.

À noter que tous les forfaits sont sans engagement et que vous bénéficiez de la carte SIM à 1 € au lieu de 10 €.

Forfait Cdiscount 10 Go à 4,99 €/mois

Il offre :

10 Go depuis la France métropolitaine (débit réduit au-delà),

+8 Go d'internet depuis 30 destinations en Europe et 8 destinations en Outre-mer,

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'UE et les DOM.

Forfait Cdiscount 50 Go à 6,99 €/mois

Cette offre nous propose :

50 Go depuis la France métropolitaine (débit réduit au-delà),

+8 Go d'internet depuis 30 destinations en Europe et 8 destinations en Outre-mer,

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'UE et les DOM.

Forfait Cdiscount 130 Go à 9,99 €/mois

On trouve ici :

130 Go depuis la France métropolitaine (débit réduit au-delà),

+14 Go d'internet depuis 30 destinations en Europe et 8 destinations en Outre-mer,

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'UE et les DOM.

Chez la concurrence, on trouve Sosh avec ses forfaits 1, 40, 100, 130 et 140 Go 5G à 7,99 €, 9,99 €, 13,99 €, 15,99 € et 20,99 € par mois, Orange et son forfait 5G 100 Go à 11,99 €/mois (client Orange) pendant 6 mois ou 120 Go 5G à 19,99 €, Free Mobile et son forfait 110 Go à 10,99 € par mois, Bouygues et son forfait B&You 80 Go à 8,99 € ainsi que RED et son forfait 130 5G à 10,99 € par mois.

En ce qui concerne les opérateurs virtuels, YouPrice sur réseau Orange ou SFR propose le très bon forfait flexible Le Sweet à 9,99 € par mois (puis 12,99 € après 2 mois pour Orange) et avec 100 Go.