Dans le cadre d'une opération " À vos marques ! " qui se déroule jusqu'au lundi 23 septembre à 11h, Cdiscount se concentre sur une série d'offres spéciales étiquetées Lenovo. Un peu plus d'une trentaine de produits de l'un des plus gros vendeurs d'ordinateurs en France et dans le monde sont ainsi de la partie.

Au programme, des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, des Chromebooks ou encore des écrans PC pouvant avoir une connotation gaming.

Les modèles Ideapad de Lenovo sont particulièrement mis à l'honneur dans la sélection d'offres spéciales. À noter qu'il s'agit principalement de PC vendus sans le système d'exploitation Windows.

Avec écran 16 pouces IPS, Intel Core i5 12450H et 16 Go de RAM, le PC portable Lenovo Ideapad Slim 3 (16IAH8) est par exemple à 529,99 €, tandis que le Chromebook Lenovo IdeaPad Slim 3 (14M868) de 14 pouces est au prix de 219,99 €. L'écran PC Gamer Lenovo Legion R27-i30 de 27 pouces (IPS FHD 180 Hz) est à 179,99 €.

D'autres offres spéciales Lenovo

Vous trouverez l'ensemble des offres disponibles sur cette page dédiée Lenovo.