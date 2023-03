Depuis des années, le commerçant Cdiscount fournit des produits à prix réduit par rapport à d'autres enseignes. Aujourd'hui, nous vous avons concocté une sélection de trois produits high tech qui peuvent en intéresser plus d'un, ces produits faisant partie de l'opération spéciale du jour à savoir Opération 24h chrono. En effet, tous les jours pendant ce mois de mars, vous trouverez en forte promotion 3 nouveaux produits.

Commençons par le smartphone Samsung Galaxy A13 32 Go. Ce mobile au style épuré est doté d'un écran de 6,6" FHD+ intégrant une caméra frontale de 8 MP ainsi qu'un quadruple capteur photo à l'arrière (principal 50 MP, ultra grand-angle 5 MP, macro 2 MP et portrait 2 MP) avec autofocus. Propulsé par un processeur 8 cœurs et 4 Go de mémoire vive (RAM), il vous offre une expérience fluide. Ses 32 Go de stockage (ROM) et son port d'extension pour carte micro SD vous permettront d'ajuster l'espace dont vous avez besoin. Sa batterie de 5000 mAh vous accorde une autonomie allant jusqu'à 2 jours.

Ce smartphone Samsung Galaxy A13 32 Go est vendu 149,99 €. La livraison est gratuite pour le lendemain.





Continuons avec la tablette tactile Xiaomi Pad 5. Cette tablette possède un écran de 11" WQHD+ 120 Hz à une définition de 2560 x 1600 px. Alimentée par un SoC Snapdragon 860 et 6 Go de RAM, elle s'occupera de vos applications avec brio. Son stockage de 128 Go vous permettra de prendre des photos à 13 MP (caméra arrière) et 8 MP (caméra avant) et d'en garder une grande quantité dans la mémoire interne.

Cette tablette tactile Xiaomi Pad 5 est vendue 299 € soit 40 € d'économisés. Livrée gratuitement, elle sera chez vous dès le lendemain.





Et terminons ce TOP 3 avec le l'Ultrabook Thomson TH15I58BK512. Ce PC portable est équipé d'un écran de 15,6" FHD à une définition de 1920 x 1080 px. Doté d'un processeur Intel Core i5 de 8ème génération couplé à 8 Go de RAM en DDR4, il saura vous suivre au quotidien dans vos tâches bureautiques. Son disque SSD M.2 de 512 Go donnera encore plus de réactivité à Windows 11, préinstallé sur cet ordinateur.

Cet Ultrabook Thomson TH15I58BK512 est vendu 399,99 € au lieu de 549,99 € soit 150 € d'économie.





