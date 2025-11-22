La Black Friday Week de Cdiscount continue, en mettant cette fois-ci à l'honneur les PC portables gaming : appliquez simplement le code PC50 pour obtenir une réduction immédiate de 50 € sur une sélection de modèles performants.
⚠️ Attention, ce bon plan prendra fin ce lundi à 12h00 !
Parmi les modèles en réduction, on peut retrouver :
- HP Victus 15-fb3012nf à 749,99 € avec le code PC50 (15,6" IPS FHD 144Hz, Ryzen AI 5 340, RTX 5060 8 Go 75W, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, sans Windows, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4)
- Lenovo LOQ 17IRX10 à 749,99 € avec le code PC50 (17'' IPS FHD 165Hz, Core i5-13450HX, RTX 5050 115W, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, sans Windows, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2)
- Acer Nitro V 15 ANV15-52-55U9 à 799,99 € avec le code PC50 (15,6'' IPS FHD 165Hz, Core i5-13420H, RTX 5060, RAM 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1)
- Lenovo LOQ 15IRX10 à 849,99 € avec le code PC50 (15'' IPS FHD 144Hz, Core i5-13450HX, RTX 5060 100W, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, sans Windows, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2)
- Gigabyte Gaming A16 CVHI3FR894SH à 949,99 € avec le code PC50 (16'' IPS FHD+, Core i7-13620HX, RTX 5060, RAM 16 Go DDR5, SSD 1 To, Windows 11 Famille, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2)
- Lenovo Legion 5 15IRX10 à 1 149,99 € avec le code PC50 (15,3" IPS WUXGA 165Hz, Core i7-13650HX, RTX 5070 115W, RAM 32 Go DDR5, SSD 512 Go, sans Windows, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2)
Tous les PC portables gaming bénéficiant de la remise de -50 € sont à retrouver sur la page Cdiscount de l'opération.