La Black Friday Week de Cdiscount continue, en mettant cette fois-ci à l'honneur les PC portables gaming : appliquez simplement le code PC50 pour obtenir une réduction immédiate de 50 € sur une sélection de modèles performants.

⚠️ Attention, ce bon plan prendra fin ce lundi à 12h00 !

Parmi les modèles en réduction, on peut retrouver :

HP Victus 15-fb3012nf à 749,99 € avec le code PC50 (15,6" IPS FHD 144Hz, Ryzen AI 5 340, RTX 5060 8 Go 75W, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, sans Windows, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4)

Tous les PC portables gaming bénéficiant de la remise de -50 € sont à retrouver sur la page Cdiscount de l'opération.