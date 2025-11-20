Le Black Friday est lancé officiellement chez Cdiscount, qui lance pour l'occasion une vague de promotions majeures sur tout son rayon informatique. Que vous cherchiez un PC portable performant pour le gaming, un ordinateur bureautique pour le télétravail, ou des accessoires à prix cassé, préparez-vous à trouver de très belles remises sur une large sélection de produits.

Et pour fêter ce premier jour, Cdiscount offre une remise de 15 € dès 129 € d'achat avec le code 15DES129.

Afin de vous aider à faire le tri parmi les nombreuses offres, nous avons regroupé ici les meilleures remises du Black Friday Cdiscount sur les PC, les composants et les accessoires high-tech.

Cdiscount Black Friday Week - code promo

Mini PC / PC ACEMAGIC

PC portables Acer

Acer Nitro V 15 ANV15-41-R3KK

Écrans PC gaming AOC

Imprimantes / scanners Brother

Imprimante Canon

Écran PC Continental Edison

Alimentation Cooler Master

Boîtiers PC Corsair

SSD interne Crucial

Imprimante Epson

PC portables gaming Erazer

Erazer Deputy P60i

PC portables gaming Gigabyte

Tablette HONOR

Tablettes robustes HOTWAV

PC portables / imprimantes / PC tout-en-un HP

HP Victus 15-fb3028nf

PC portables KUU

PC portables Lenovo

Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10

Casques gaming Logitech

PC portables gaming MSI

Msi Cyborg 15 B13WFKG-649FR

Mini PC NiPoGi

Écran PC gaming Philips

SSD SATA PNY

Tablettes / PC portable Samsung

SAMSUNG Galaxy Tab A9+.

Carte graphique Sapphire

Disque dur Seagate

PC portables Thomson

Tablettes éducatives pour enfants Veidoo

Tablettes Xiaomi

Écrans PC gaming Z-EDGE

Redmi Pad 2