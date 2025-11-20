Le Black Friday est lancé officiellement chez Cdiscount, qui lance pour l'occasion une vague de promotions majeures sur tout son rayon informatique. Que vous cherchiez un PC portable performant pour le gaming, un ordinateur bureautique pour le télétravail, ou des accessoires à prix cassé, préparez-vous à trouver de très belles remises sur une large sélection de produits.
Et pour fêter ce premier jour, Cdiscount offre une remise de 15 € dès 129 € d'achat avec le code 15DES129.
Afin de vous aider à faire le tri parmi les nombreuses offres, nous avons regroupé ici les meilleures remises du Black Friday Cdiscount sur les PC, les composants et les accessoires high-tech.
Mini PC / PC ACEMAGIC
- PC portable ACEMAGIC - 16" FHD - Intel Alder Lake N97 - 16Go DDR4,512Go SSD - WiFi, BT 5.0 au prix de 249,90 €
- PC portable ACEMAGIC - 17.3" FHD - Intel Alder Lake N97 - RAM 16 Go - Stockage 512 Go - Windows 11 Pro au prix de 289.90 €
- PC portable ACEMAGIC - 15,6" FHD - Intel Alder Lake N 97 - RAM 16Go - Stockage 512Go SSD - Windows 11 au prix de 318,90 €
- Mini PC ACEMAGIC Ryzen 7 6800H - 32Go DDR4 1To SSD - Windows 11 - Triple Affichage 4K - WiFi 6 - BT 5.2 au prix de 389,90 €
- Mini PC ACEMAGIC Ryzen 7 8745HS (jusqu'à 4.9GHz),32GB DDR5 RAM 1TB PCIe4.0 SSD,AMD Radeon 780M,4K Triple Display - WiFi 6 - BT 5.2 au prix de 495,90 €
PC portables Acer
- Aspire 1 A115-32-C1M9 au prix de 229,99 €
- Aspire AG15-32P-33L3 au prix de 399,99 €
- Aspire AG15-42P-R9T6 au prix de 499,99 €
- Nitro V 15 ANV15-41-R85W au prix de 699,99 €
- Nitro V 15 ANV15-52-55U9 au prix de 1 099,99 €
Écrans PC gaming AOC
- AOC 27 QHD 180Hz IPS 1ms au prix de 129,99 €
- AOC 27 QHD 240Hz IPS 0,3ms au prix de 159,99 €
Imprimantes / scanners Brother
- Scanner portable DS640S A4 au prix de 99,99 €
- Imprimante mono HL-L1240W au prix de 99,99 €
- Imprimante multi DCP-J1310DW au prix de 99.99 €
- Imprimante HL-L2400DWE au prix de 109,99 €
- Imprimante multi DCP-L1640W au prix de 149,99 €
- Imprimante multi DCP-T580DW au prix de 229,99 €
- Scanner ADS-4100 au prix de 299,99 €
Imprimante Canon
- Canon Pixma MG3650 au prix de 49,99 €
Écran PC Continental Edison
- Continental Edison CELEDMON27B6 - 27" FHD - Dalle VA - 5 ms - 100 Hz - HDMI / VGA au prix de 69,99 €
Alimentation Cooler Master
- Cooler Master MPE-6501-ACABW-3BEU au prix de 54,99 €
Boîtiers PC Corsair
- Corsair 4000D W au prix de 69,99 €
- iCUE 4000D RGB AIRFLOW au prix de 99,99 €
- ATX 5000D AIRFLOW au prix de 149,99 €
SSD interne Crucial
- SSD E100 PCIe Gen4 NVMe M.2 - 1 To au prix de 59,99 €
Imprimante Epson
- Epson Home XP-4200 au prix de 87,99 €
PC portables gaming Erazer
- Erazer Crawler E30 MD62544 au prix de 629,99 €
- Erazer Crawler E50i MD62654 au prix de 689,99 €
- Erazer Deputy P60i MD62641 au prix de 999,99 €
- Erazer Defender P50i au prix de 1 099,99 €
PC portables gaming Gigabyte
- A16 CTHH3FR893SH au prix de 799,99 €
- A16 CVHI3FR894SH au prix de 999,99 €
- AERO X16 1VH93FRC64AH au prix de 1 399,99 €
- AERO X16 1WH93FRC94AH au prix de 1 499,99 €
- AERO X16 1WH93FRC64AH au prix de 1 699,99 €
- AORUS MASTER 16 BXHC4FRE64SP au prix de 2 599,99 €
- A16 CWHI3FR894SH au prix de 1 299,99 €
- AORUS ELITE 16 BWHC3FRC65SP au prix de 1 999,99 €
Tablette HONOR
- HONOR Pad X8a - 4Go RAM - 128Go - 11" FHD 90Hz - 8300mAh au prix de 104,90 €
Tablettes robustes HOTWAV
- Tab R10 Pro 10.1" Écran Batterie 10080mAh 4G IP68 20(8+12)Go+256Go 13MP - Noir au prix de 169,99 €
- Tab R10 Pro 10.1" Écran Batterie 10080mAh 4G IP68 20(8+12)Go+256Go 13MP - Orange au prix de 169,99 €
- Tab R9 Plus 2K 11" Écran Batterie 20080mAh Tablette PC Étanche 24(8+16)Go+256Go 64MP - Rouge au prix de 249,99 €
- Tab R9 Plus 2K 11" Écran Batterie 20080mAh Tablette PC Étanche 24(8+16)Go+256Go 64MP Android14 - Noir au prix de 249,99 €
- R9 Pro - Écran 2K 11" - Batterie 20080mAh - Android 14 - IP68/IP69K - Noir au prix de 199,99 €
- R9 Pro - Écran 2K 11" - Batterie 20080mAh - Android 14 - IP68/IP69K - Rouge au prix de 199,99 €
- Tab R8 - 10,1 Pouces - Batterie 10800mAh - Android 14 - 4G LTE - Orange au prix de 129,99 €
- Tab R8 - 10,1 Pouces - Batterie 10800mAh - Android 14 - 4G LTE - Noir au prix de 129,99 €
PC portables / imprimantes / PC tout-en-un HP
- PC portable HP 15-fd0165nf + Souris au prix de 229,99 €
- PC portable HP 17-cn3013nf + Sacoche au prix de 419,99 €
- PC portable HP 17-cp2051nf + Souris au prix de 499,99 €
- Imprimante HP DeskJet 7221e + carte Instant Ink au prix de 74,99 €
- Imprimante HP Envy 6530e au prix de 99,99 €
- Imprimante HP Envy 6530e + Carte Instant Ink au prix de 104,99 €
- Imprimante HP Envy Inspire 7221e au prix de 69,99 €
- PC portable HP 15-fc0118nf + Imprimante au prix de 471,59 €
- PC portable HP15-fc0118nf + Souris au prix de 479,99 €
- PC portable HP 15-fd0127nf + Sacoche au prix de 549,99 €
- PC portable HP 17-cn0027nf + Sacoche au prix de 349,99 €
- PC portable HP 17-cn3013nf + Imprimante au prix de 411,59 €
- PC portable HP 14-ep0046nf au prix de 479,99 €
- PC portable HP 15-fc0157nf au prix de 579,99 €
- PC portable HP 15-fd0160nf au prix de 379,99 €
- PC portable HP 17-cn0019nf au prix de 249,99 €
- PC portable HP 17-cn3066nf au prix de 399,99 €
- PC portable HP HP 15-fd0142nf au prix de 519,99 €
- PC portable HP O3 14-ha0015nf au prix de 599,99 €
- PC portable HP O3 15-fn0018nf au prix de 599,99 €
- PC portable Victus 15-fb3012nf au prix de 799,99 €
- PC portable Victus 15-fb3028nf au prix de 899,99 €
- PC Tout-en-un HP 22-dg0000nf au prix de 399,99 €
PC portables KUU
- PC portable KUU 15.6"HD+ - 24 Go RAM 512 Go SSD- Celeron N5095 (Jusqu'à 2,9 GHz) - Win 11 Pro - Clavier Rétroéclairé au prix de 289,99 €
- PC portable KUU 15'' FHD - Core i5-8210Y(Jusqu'à 3,6 GHz) - RAM 24 Go - SSD 512 Go - WiFi 5 - Win 11 Pro au prix de 349,99 €
PC portables Lenovo
- Lenovo Yoga 7 au prix de 829,99 €
- Lenovo LOQ 83JE001QFR au prix de 899,99 €
- Lenovo IdeaPad Slim 3 au prix de 229,99 €
- Lenovo IdeaPad Slim 3 au prix de 399,99 €
- Lenovo IdeaPad Slim 5 - Bleu au prix de 599,99 €
- Lenovo IdeaPad Slim 5 - Gris au prix de 599,99 €
- Lenovo IdeaPad Slim 3 au prix de 579,99 €
- Lenovo IdeaPad Slim 3 au prix de 599,99 €
- Lenovo IdeaPad Slim 3 + Sac à dos au prix de 479,99 €
Casques gaming Logitech
- Logitech G G535 Noir au prix de 66,11 €
- Logitech G G733 Blanc au prix de 88,19 €
- Logitech G G735 Blanc au prix de 149,99 €
PC portables gaming MSI
- MSI Cyborg i5 32 512 5050 au prix de 899,99 €
- MSI Katana 17" i7 32 512 5070 au prix de 1 499,99 €
- MSI Katana i7 32 512 5070 au prix de 1 399,99 €
- MSI Vector U7 32 1000 5070ti au prix de 1999,99 €
Mini PC NiPoGi
- NiPoGi 32Go DDR4 512Go SSD Ryzen 7 5700U 4.3GHz,Windows 11,4K UHD, WIFI 6 BT 5.2 au prix de 278,90 €
- NiPoGi Ryzen 5 7430U - RAM 16Go Stockage 512Go SSD - Windows11 Pro au prix de 269,90 €
- NiPoGi 32Go RAM 512 Go SSD, Ryzen 5 7430U, Windows 11 Pro,WiFi 6,BT 5.2 au prix de 309,90 €
Écran PC gaming Philips
- 34" WQHD 180Hz VA 0,5ms au prix de 219,99 €
SSD SATA PNY
- PNY CS900 - 500 Go au prix de 29,99 €
- PNY CS900 - 1 To au prix de 54,99 €
Tablettes / PC portable Samsung
- Samsung Galaxy Book4 au prix de 459,99 €
- Samsung Galaxy Tab A9+ 4+64Go 11' Wifi Gris Anthracite - Version Global au prix de 125,49 €
- Samsung Galaxy Tab A9+ 8+128Go 11' Wifi Gris Anthracite - Version Chinoise au prix de 159,99 €
- Samsung Galaxy Tab S9 11" WIFI 128Go Anthracite au prix de 459,99 €
- Samsung Galaxy Tab A9+ 128Go Wifi Gris Anthracite au prix de 158,99 €
Carte graphique Sapphire
- Sapphire PULSE AMD RADEON - RX 7600 GAMING 8GB GDDR6 - HDMI / TRIPLE DP au prix de 239,99 €
Disque dur Seagate
- One Touch 1 To au prix de 59,99 €
PC portables Thomson
- N14C4SL128MS au prix de 179,99 €
- Neo Go N14N8SL256S+ au prix de 199,99 €
- NB TH151510 15,6" 16-512 au prix de 369,99 €
Tablettes éducatives pour enfants Veidoo
- Veidoo - 7'' Android - 2 Go RAM 32 Go ROM - Contrôle Parental (Violet) au prix de 42,99 €
- Veidoo - 7'' Android - 2 Go RAM 32 Go ROM, Écran Tactile HD, Contrôle Parental (Bleu Foncé) au prix de 42,99 €
Tablettes Xiaomi
- Redmi Pad SE 4 Go 64 Go 8,7" - Helio G85 Batterie 6650mAh Charge 10W Caméra 8 MP Gris au prix de 109,99 €
- Redmi Pad 2 11" 8+256GB WiFi HyperOS - Vert au prix de 129,99 €
Écrans PC gaming Z-EDGE
- Z-EDGE UG27P Incurvé 27" 280 Hz (DP), 1ms, FHD, FreeSync,1500R, HDMI2.0 & DP1.2 au prix de 208,99 €
- Z-Edge UG32P Incurvé 32'' 240 Hz, 1ms, FreeSync, 1080P, 1500R VA, 2*HDMI2.0 & 2*DP1.4 au prix de 227,99 €