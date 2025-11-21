Le Black Friday est l'occasion idéale pour s'offrir la console nouvelle génération de Sony. Cette année, Cdiscount frappe très fort avec une opération d'envergure, proposant des réductions jamais vues, y compris sur la PS5 Pro.
Les ventes flash Sony à ne pas manquer
Dès aujourd'hui, Cdiscount lance une opération spéciale Sony majeure, vous permettant de retrouver la PS5 à partir de 349 € !
L'opérateur annonce des prix planchers, notamment sur les consoles et accessoires, avec plusieurs offres qualifiées de "jamais faites par Sony" sur ces produits.
Consoles et accessoires en promotion
- PS5 Numérique : 349 € (soit -150 €). C'est le prix promo le plus bas jamais proposé par Sony sur ce modèle.
- PS5 Standard : 449 € (soit -100 €).
- PS5 Pro : 699 € (soit -100 €). C'est un prix promo jamais fait par Sony, même sur la Pro récemment lancée.
- Manettes Dualsense : à partir de 54 €.
- Manette DualSense Edge Blanche : à 179 €.
- PlayStation Portal : 199 €. C'est un prix promo jamais fait sur cet accessoire de jeu à distance.
- Casque VR : 349 €. Prix promo inédit sur ce produit.
Offres bundles consoles spécifiques
- PS5 Numérique + FC26 (code dans la boite) offert à 349 € (prix le plus bas du marché pour un pack complet)
- PS5 Standard + 2ème manette à 489 €
- PS5 Standard + Clair Obscur + Socle à 459 €
- PS5 Pro + Manette offerte à 699 € (même sur la Pro, la deuxième manette est offerte)
- PS5 Pro + Lecteur à 759 €
Offres bundles accessoires
Jeux vidéo : tout le catalogue en baisse
En parallèle, Cdiscount anime tout le catalogue jeux avec des remises allant jusqu'à 40 %.
Les Blockbusters à 39,99 € :
Les succès de 2024 :
- Stellar Blade (49,99 €)
- Rise of the Ronin (29,99 €)
La gamme Hits : des classiques incontournables dès 9,99 €.
L'ensemble des promotions est consultable directement sur la page dédiée.