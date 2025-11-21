Le Black Friday est l'occasion idéale pour s'offrir la console nouvelle génération de Sony. Cette année, Cdiscount frappe très fort avec une opération d'envergure, proposant des réductions jamais vues, y compris sur la PS5 Pro.

Les ventes flash Sony à ne pas manquer

Dès aujourd'hui, Cdiscount lance une opération spéciale Sony majeure, vous permettant de retrouver la PS5 à partir de 349 € !

L'opérateur annonce des prix planchers, notamment sur les consoles et accessoires, avec plusieurs offres qualifiées de "jamais faites par Sony" sur ces produits.

Consoles et accessoires en promotion

Offres bundles consoles spécifiques

Offres bundles accessoires

Jeux vidéo : tout le catalogue en baisse

En parallèle, Cdiscount anime tout le catalogue jeux avec des remises allant jusqu'à 40 %.

Les Blockbusters à 39,99 € :

Les succès de 2024 :

La gamme Hits : des classiques incontournables dès 9,99 €.

L'ensemble des promotions est consultable directement sur la page dédiée.