Les cercles radio étranges (ORC ; Odd Radio Circle) sont un phénomène astronomique récent et énigmatique. Détectés pour la première fois il y a seulement six ans, ces immenses anneaux de plasma magnétisé ne sont visibles qu'en ondes radio et peuvent dépasser de 10 à 20 fois la taille de notre Voie lactée. Une découverte vient bousculer les connaissances sur ces structures cosmiques géantes.

Comment cette découverte redéfinit-elle les limites connues des ORCs ?

La source identifiée, nommée RAD J131346.9+500320, pulvérise les records. Avec un redshift d'environ 0.94, elle nous apparaît telle qu'elle était lorsque l'Univers n'avait que la moitié de son âge, ce qui en fait l'ORC le plus lointain jamais observé.

Cette distance implique également une puissance intrinsèque colossale, mais sa caractéristique la plus intrigante est la présence de deux anneaux croisés. Un cas extrêmement rare.

Avec la contribution de la science citoyenne

Cette trouvaille est le fruit d'une collaboration fructueuse. RAD J131346.9+500320 est le tout premier ORC découvert grâce à la science citoyenne, via la plateforme RAD@home Astronomy Collaboratory.

Des passionnés ont analysé les données du télescope LOFAR (Low-Frequency Array), le plus grand et sensible réseau de radiotélescopes à basse fréquence.

L'hypothèse sur l'origine de ces anneaux cosmiques

Si les théories initiales évoquaient des ondes de choc issues de fusions de trous noirs, cette découverte, ainsi que celle de deux autres géants cosmiques similaires, oriente les scientifiques vers une nouvelle piste.

Les chercheurs suggèrent que ces anneaux pourraient être des reliques fossiles d'une activité passée de trous noirs, dont la lueur serait ravivée par de nouveaux vents ou chocs surpuissants.

Le futur télescope Square Kilometre Array (SKA) devrait permettre d'en découvrir bien d'autres et de percer enfin leurs secrets.